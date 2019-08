Berlin (dpa/bb) - Die Berliner Polizei stellt heute ihren ersten Beauftragten für das Problem antisemitischer Vorfälle vor. Wegen der Zunahme bei den antisemitischen Straftaten sei die Polizei besonders in der Verantwortung, konsequent und unnachgiebig für die Sicherheit der Menschen in Berlin einzustehen, hieß es in der Ankündigung des Termins. Das neue Amt des Antisemitismusbeauftragten sei ein deutliches Signal für die Bedeutung des Themas. Die Polizei habe somit künftig einen zentralen Ansprechpartner, sowohl intern als auch nach außen.