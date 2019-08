Berlin (dpa/bb) - Einen Tag nach einer Attacke auf einen jüdischen Mann in Charlottenburg verurteilte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller die Tat. "Angriffe, wie sie leider nicht nur in den vergangenen Tagen geschehen sind, sind unerträglich und dürfen auf keinen Fall hingenommen werden", sagte Müller laut einer Mitteilung vom Donnerstag. Er begrüßte die Ankündigung der Innenverwaltung, einen Antisemitismus-Beauftragten für die Polizei einzusetzen und einen Runden Tisch gegen Antisemitismus einzuberufen. Die Behörden seien auch auf die Zivilcourage seitens der Bürger angewiesen. "Die Zivilgesellschaft muss ihren Teil zur Bekämpfung antisemitischer Hasskriminalität beitragen", so der SPD-Politiker.