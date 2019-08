Berlin (dpa/bb) - Mehrere Berliner Bündnisse und Gruppen gegen Rechtsextremismus wollen am Samstag gegen ein mögliches Erinnern von Neonazis an den Todestag des Hitler-Stellvertreters Rudolf Heß demonstrieren. Dafür wurden zahlreiche kleinere Kundgebungen und Demonstrationen in verschiedenen Stadtteilen angemeldet. Dies geschah vor allem, um bestimmte Plätze und Strecken, auf denen in früheren Jahren Neonazi-Demonstrationen stattfanden, vorsorglich zu besetzen.