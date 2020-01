Bad Bibra (dpa) - Die Deutsche Post hat ihre Zusammenarbeit mit einem Getränkehandel "ab sofort" gekündigt, nachdem dort Bier mit Nazi-Symbolik verkauft worden war. "Die Deutsche Post sucht zeitnah einen neuen Kooperationspartner des örtlichen Einzelhandels", hieß es am Dienstag in einer Mitteilung des Konzerns. Kunden aus Bad Bibra werden darin gebeten, die nächstgelegene Filiale in Laucha zu nutzen. Zwischenzeitlich könnten auch beim Postboten etwa Briefmarken gekauft oder Briefe und Pakete mitgegeben werden.

Vergangenen Freitag war bekannt geworden, dass der Franchise-Geber bereits die Zusammenarbeit mit dem Eigentümer des Geschäfts aufgekündigt hat. "Das ist unglaublich, wir haben sofort reagiert", hatte der Geschäftsführer des Getränkegroßhandels WVG, Thomas Scharf, der Deutschen Presse-Agentur gesagt.

An diesem Tag hatten Bilder von dem Bier "Deutsches Reichsbräu" für Empörung gesorgt. Fotos zeigten mehrere Kästen des Biers in dem Markt, das zum Preis von 18,88 Euro angeboten wurde. Die Zahl "18" ist ein Szenecode für den ersten und den achten Buchstaben im Alphabet, die Initialen Adolf Hitlers. Die 88 steht in der Szene für "Heil Hitler".

Der vom Thüringer Verfassungsschutz als Rechtsextremist geführte Tommy Frenck hatte den Verkaufsstart des Bieres bereits Anfang Januar auf seiner Internet-Seite angekündigt.