Jens Spahn ist zurückgetreten, aber wenig ist dadurch beendet oder auch nur beruhigt. Eher hat die Debatte erst richtig begonnen. Die Zukunft der CDU, der deutsche Konservatismus, die Beziehungen von Bild -Zeitung und dem Politiker , all das wird nun kreuz und quer diskutiert, vor allem aber: die Leihmutterschaft.

Während die CDU die Frage auf keinen Fall neu gestellt sehen will, läuft das längst. Die Juristin Frauke Brosius-Gersdorf hat sich für eine Legalisierung ausgesprochen, begründet mit dem Selbstbestimmungsrecht von Frauen. Auch der Ethikratvorsitzende wirbt für eine neue Debatte. In der SZ können Sie neben dem politischen Diskurs die Protokolle von mehreren schwulen Paaren lesen, die ein Kind per Leihmutter bekommen haben. Dazu den Bericht einer kalifornischen Leihmutter, die schon acht Kinder für andere Paare zur Welt gebracht hat.

In Italien sorgen derweil keine Geburten für Aufruhr, sondern ein Todesfall. In Bologna ist ein 43-jähriger Marokkaner bei einem Polizeieinsatz gestorben. Der Fall erinnert an George Floyd in den USA und löst in ganz Italien Entsetzen und Proteste aus. „Eine Regierung könnte nun versuchen, die Lage zu beruhigen“, kommentiert meine Kollegin Elisa Britzelmeier. Doch Ministerpräsidentin Giorgia Meloni tue das Gegenteil. „Erst sagte sie gar nichts, dann konzentrierte sie sich auf die Ausschreitungen.“ Statt auf den Toten.

Und wenn Sie nach den eher aufwühlenden Nachrichten noch etwas eher Praktisches interessiert, dann checken Sie doch einfach mal, wie reich Sie sind. Im Vermögensrechner der SZ, den Sie hier finden, können Sie sich nach einigen einfachen Angaben selbst mit anderen und mit ihrer eigenen Selbsteinschätzung vergleichen. Vielleicht werden Sie ja positiv überrascht.

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