Zwei Tage nach der verheerenden Explosion im Hafen der libanesischen Hauptstadt Beirut suchen Rettungshelfer weiter nach Überlebenden. Mindestens 135 Menschen waren bei der Katastrophe getötet worden, etwa 5000 wurden verletzt. Und noch immer werden nach Angaben des libanesischen Roten Kreuzes etwa 100 Menschen vermisst. Rettungshelfer erwarten, dass die Zahl der Opfer weiter steigen wird.

Soldaten der Armee, Mitarbeiter des Roten Kreuzes und Freiwillige waren am Donnerstag am Ort des Katastrophe im Einsatz. Mitarbeiter des Zivilschutzes kontrollierten zudem Gebäude, die einsturzgefährdet sein könnten.

Angehörige von Überlebenden hoffen weiterhin auf Lebenszeichen von Vermissten. "Ich warte hier, ich bewege mich nicht weg", rief eine Frau in der Nähe des abgesperrten Hafens, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet. "Mein Bruder arbeitete im Hafen und ich habe von ihm nichts gehört, seitdem es die Explosion gab."

Bundesregierung schickt Hilfskräfte und schweres Gerät

Die Katastrophe löste eine Welle der Hilfsbereitschaft aus - so schickten mehrere Länder Rettungsmannschaften mit Spürhunden und Experten für die Bergung von Verschütteten. Im Auftrag der Bundesregierung brachen ein Team der Schnell-Einsatz-Einheit Bergung Ausland (SEEBA) sowie ein Botschaftsunterstützungsteam des Technischen Hilfswerks (THW) am Mittwochabend nach Beirut auf, wie die Organisation mittelte. "Vor Ort werden unsere Einsatzkräfte unter anderem die Lage erkunden und beurteilen, Verschüttete lokalisieren und retten, Gebäudeschäden beurteilen und die Botschaft unterstützen", sagte THW-Vizepräsidentin Sabine Lackner.

Die Bundeswehr hat zudem einen größer angelegten Hilfseinsatz begonnen. Dazu wird die Luftwaffe am Donnerstag ein medizinisches Erkundungsteam der Streitkräfte nach Beirut fliegen, wie das Verteidigungsministerium in Berlin mitteilte. Nach dpa-Informationen hat die Bundesregierung dem Libanon die Hilfe angeboten.

Die Korvette Ludwigshafen am Rhein nahm am Donnerstag von Zypern aus Kurs auf Beirut. Sie wurde aus ihrem Auftrag bei der UN-Mission Unifil herausgelöst uns verließ um 07.00 Uhr (Ortszeit) den Hafen von Limassol. Die in Köln/Wahn stationierte "fliegende Intensivstation" der Bundeswehr - ein Airbus A310 MedEvac für den Transport Schwerverletzter - wurde in erhöhte Einsatzbereitschaft versetzt. Darüber hinaus wurde ein schnell verlegbares Luftrettungszentrum des Sanitätsdienstes der Bundeswehr alarmiert. Geprüft wird, ob es im Libanon aufgebaut werden kann.

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron strebt einen Vertrag für den Wiederaufbau des Libanon an. Er will die schwer getroffene Stadt an diesem Donnerstag besuchen. Dabei soll nach französischer Vorstellung eine Grundlage für eine solche Übereinkunft gelegt werden. Dem Élyséepalast zufolge wird Macron seinen libanesischen Amtskollegen Michel Aoun, Regierungschef Hassan Diab und den Parlamentspräsidenten Nabih Berri treffen.

Der Vertrag werde für alle Beteiligten anspruchsvoll sein, hieß es in Paris. Ob dabei internationale Partner eingebunden werden, blieb zunächst offen. Libanon war früher Teil des französischen Mandatsgebiets im Nahen Osten, die beiden Länder sind immer noch eng verbunden.

Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian hatte den Mittelmeerstaat bereits im Juli - also lange vor der Explosionskatastrophe - mit deutlichen Worten zu Reformen aufgefordert. Der Chefdiplomat mahnte angesichts der Wirtschaftskrise "ernsthafte und glaubwürdige Korrekturmaßnahmen" an. Alles, was von der Regierung bislang getan wurde, sei nicht sehr ermutigend, so Le Drian damals.

Die genaue Ursache der Detonation ist noch unklar. Sie steht nach unterschiedlichen Berichten zufolge in Verbindung mit großen Mengen Ammoniumnitrat, die jahrelang im Hafen ohne Sicherheitsvorkehrungen gelagert worden sein sollen. Eine Untersuchungskommission soll bis zur kommenden Woche einen ersten Bericht vorlegen.

Die heftige Detonation am Dienstag zerstörte große Teile des Hafens, der für die Versorgung des Landes zentral ist, aber auch für den Transport von Hilfsgütern nach Syrien. Zudem sollen mehr als 250 000 Menschen ihre Wohnungen verloren haben.