Nach der verheerenden Explosion in Beirut und Diskussionen über eine mögliche Neuwahl hat Informationsministerin Manal Abdel Samad ihren Rücktritt eingereicht. Sie begründete ihre Entscheidung mit der Unfähigkeit der Regierung zu Reformen und der Explosion vom Dienstag mit mehr als 150 Toten und 6000 Verletzten. "Ich entschuldige mich bei allen Libanesen, die ihre Ziele nicht erreichen konnten", sagte Samad am Sonntag bei einer im Fernsehen übertragenen Erklärung. Ein möglicher Wandel für den Libanon sei jetzt "außer Reichweite".

Es ist der erste Rücktritt eines Kabinettsmitglieds seit der Explosion am Dienstag. Einen Tag davor - am Montag - hatte bereits Außenminister Nassif Hitti seinen Rücktritt eingereicht. Als Begründung nannte er dabei auch die seiner Meinung nach schwache Leistung der Regierung bei dem Versuch, das Land aus seiner schweren wirtschaftlichen und politischen Krise zu führen. Zum Nachfolger wurde Scharbil Wihbi bestimmt, der bisherige diplomatische Berater von Präsident Michel Aoun.

Regierungschef schlägt Neuwahlen vor

Nach der verheerenden Explosion und als Reaktion auf die Proteste in Beirut hat der libanesische Regierungschef Hassan Diab vorgezogene Wahlen vorgeschlagen. Er werde einen entsprechenden Gesetzesentwurf einbringen, kündigte Diab in einer Fernsehansprache am Samstag an. Ein entsprechendes Gesetz will er seinem Kabinett in einer Sitzung am Montag vorlegen.

Alle politischen Parteien sollten ihre Differenzen beilegen und zusammenarbeiten. Er selbst sei bereit, für zwei weitere Monate im Amt zu bleiben. Dadurch solle die Politik genügend Zeit bekommen, Strukturreformen durchzusetzen, ergänzte Diab. Einen möglichen Termin für die Neuwahlen nannte er nicht. Die nächste Wahl stünde eigentlich erst 2022 an.

Internationale Gemeinschaft berät über Libanon-Hilfen

Zu der internationalen Geberkonferenz für den Libanon werden nach französischen Angaben Vertreter von etwa 30 Staaten und Organisationen erwartet. An der Videoschalte am Sonntag (14.00 Uhr) will auch US-Präsident Donald Trump teilnehmen, wie der Élyséepalast unmittelbar vor dem Treffen mitteilte. Von Seiten der Vereinten Nationen, die das Treffen gemeinsam mit Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron organisieren, werden UN-Nothilfekoordinator Mark Lowcock und Vize-Generalsekretärin Amina Mohammed erwartet. Deutschland werde durch Außenminister Heiko Maas (SPD) vertreten.

Maas hatte bereits vor der Konferenz ein deutsches Soforthilfepaket im Umfang von zehn Millionen Euro angekündigt. "Die Menschen in Beirut brauchen unsere Hilfe, und sie brauchen Anlass zur Hoffnung", sagte er der Bild am Sonntag. Und weiter: "Ich freue mich sehr, dass ich heute von Seiten der Bundesregierung weitere zehn Millionen Euro für Soforthilfemaßnahmen zusagen kann."

Teilnehmen werden nach Pariser Angaben auch mehrere europäische Regierungschefs, unter ihnen Giuseppe Conte aus Italien oder Pedro Sánchez aus Spanien. Auch der libanesische Staatschef Michel Aoun steht auf der Teilnehmerliste.

Der schwer getroffenen Bevölkerung im Libanon soll nach französischen Angaben direkt geholfen werden, ohne dass es dabei zu Unterschlagungen kommt. Nötig seien medizinische Hilfe, Nahrungsmittel und der rasche Wiederaufbau von Schulen und Krankenhäusern. Ein möglicher Betrag für die internationale Hilfe wurde bisher nicht genannt.

Polizist bei Zusammenstößen in Beirut getötet, Hunderte Menschen verletzt

Vier Tage nach der verheerenden Explosion im Hafen der libanesischen Hauptstadt haben am Samstag Tausende Libanesen gegen die Regierung demonstriert. Die Proteste dauerten bis in die Nacht an. Die Menschen versammelten sich am Samstag zunächst zu einer Trauer- und Protestkundgebung auf dem Märtyrer-Platz im Zentrum Beiruts.

Am Rande der Demonstration kam es zu massiven Zusammenstößen mit Sicherheitskräften. Einige Protestierende versuchten Absperrungen zum Parlament zu durchbrechen. Demonstranten warfen Steine. Die Sicherheitskräfte wiederum setzen massiv Tränengas und Gummigeschosse ein, um die Demonstranten zu vertreiben. Wie Reuters berichtet, fielen auch Schüsse. Wer auf wen schoss, war zunächst nicht klar.

Demonstranten drangen zudem in das libanesische Außenministerium sowie das Wirtschafts- und Energieministeriums ein. Am Sitz des Bankenverbands wurde Feuer gelegt.

Ein Polizist kam bei den Auseinandersetzungen ums Leben. Er habe Menschen helfen wollen, die in einem Hotel im Zentrum Beiruts festgesessen hätten, meldete die staatliche Agentur NNA unter Berufung auf die Sicherheitskräfte. Dabei hätten ihn "randalierende Mörder" angegriffen. Dem Bayerischen Rundfunk zufolge soll der Polizist von einer Menschenmenge gejagt worden und in einen Schacht gefallen sein, wodurch er ums Leben kam.

Auf Fernsehaufnahmen waren mehrere blutende Menschen zu sehen, nachdem die Polizei Gummigeschosse und Tränengas gegen Demonstranten eingesetzt hatte. Mehr als 200 Menschen wurden verletzt, teilte das libanesische Rote Kreuz über Twitter mit. Der Nachrichtensender Al Jazeera berichtet von mehr als 700 Verletzten.

Demonstranten werfen der Politik eine Mitschuld vor

Viele Libanesen machen die politische Führung des kleinen Landes am Mittelmeer für die schwere Explosion verantwortlich. Die Zahl der Toten stieg auf 158, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Die Zahl der Verletzten kletterte demnach auf rund 6000.

Das Motto der Protestkundgebung lautete "Gerechtigkeit für die Opfer, Rache an der Regierung". Die Demonstranten riefen unter anderem "Revolution, Revolution" und "Das Volk will den Sturz des Regimes". "Der Aufstand und die Revolution gehen weiter", sagte einer der Demonstranten dem Sender MTV. Präsident Michael Aoun, Regierungschef Diab und die gesamte politische Führungsspitze seien für die Detonation verantwortlich.

Bereits im vergangenen Oktober hatten Massenproteste gegen die Regierung begonnen. Die Demonstranten fordern weitgehende politische Reformen. Sie werfen der politischen Elite Korruption vor und beschuldigen sie, das Land rücksichtslos auszuplündern.

Die Wut ist auch deswegen so groß, weil offenbar über Jahre große Mengen der hochexplosiven Chemikalie Ammoniumnitrat ohne Sicherheitsvorkehrungen im Hafen lagerten. Dies soll die gewaltige Explosion verursacht haben. Warnungen wurden Berichten zufolge in den Wind geschlagen.