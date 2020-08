Die Explosionskatastrophe in Beirut bringt die libanesische Regierung ins Wanken. Am Sonntag legten zwei Minister ihre Ämter nieder - Ministerpräsident Hassan Diab war bemüht, weitere Kabinettsmitglieder vor einer für Montag geplanten Sitzung vom Rücktritt abzuhalten, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen erfuhr.

Stunden nach Informationsministerin Manal Abdel Samad legte am Sonntag auch Umweltminister Damianos Kattar sein Amt nieder, hieß es aus Regierungskreisen. Die Regierung gilt als aufgelöst, wenn mehr als ein Drittel der 20 Kabinettsmitglieder ihr Amt niederlegen - das wäre der Fall bei einem Rücktritt von fünf weiteren Ministern. Diab will dem Kabinett in einer Sitzung am Montag vorschlagen, Neuwahlen abzuhalten. Die nächste Wahl stünde eigentlich erst im Jahr 2022 an.

Neue Zusammenstöße in Beirut

In Beirut ist es am Sonntag den zweiten Abend in Folge zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten gekommen. Einige von ihnen warfen Steine auf Beamte, die ihrerseits versuchten, die Menge mit Tränengas auseinanderzutreiben. Am Zugang zum Parlamentsplatz brach ein Feuer aus. Dort und am nahe gelegenen Märtyrer-Platz strömten Tausende Menschen zusammen.

Sie warfen der Regierung Unfähigkeit bei der Bewältigung der Explosionskatastrophe vom Dienstag vor sowie Korruption und Misswirtschaft.

Die Demonstranten in Beirut drangen in die Ministerien für Verkehr und Wohnungsbau ein. "Wir wollen die Regierung zerstören und töten", sagte ein 19-jähriger Mann. "Sie hat uns weder Jobs noch Rechte gegeben." Am Samstag waren bei Zusammenstößen ein Mensch getötet und mehr als 170 verletzt worden.

Libanon-Geberkonferenz sammelt über 250 Millionen Euro ein

Bei der internationalen Geberkonferenz für Libanon sind etwa 253 Millionen Euro zusammengekommen - das berichten Kreise des französischen Präsidialamtes nach einer Videoschalte. Deutschland beteilige sich mit 20 Millionen Euro zusätzlich, sagte Maas dem ZDF. Von den Hilfen kämen 30 Millionen aus Frankreich, sagten die französischen Organisatoren. Auch die Vereinten Nationen hatten die Konferenz mitorganisiert.

Das Geld komme den Agenturen der Vereinten Nationen zugute, etwa dem Welternährungsprogramm oder dem Internationalen Roten Kreuz. Er sei sicher, dass die Hilfen dort ankämen, wo sie hinsollten - bei den Menschen, die in Not seien, so Maas.

"In diesen schrecklichen Zeiten ist der Libanon nicht allein", erklärten die Staats- und Regierungschefs in einer Stellungnahme.

Bereits im Vorfeld hatte die Bundesregierung zehn Millionen Euro Soforthilfe angekündigt. "Die Menschen in Beirut brauchen unsere Hilfe und sie brauchen Anlass zur Hoffnung", so Maas. Für die aktuellen Proteste in Beirut äußerte der Minister Verständnis. Er hoffe, dass die Verantwortlichen in der libanesischen Regierung die Zeichen der Zeit erkannt hätten.

Die EU-Kommission kündigte an, ihre Hilfe auf 63 Millionen Euro aufzustocken: Zusätzlich zu den bereits geplanten 33 Millionen Euro Notfallhilfe versprach sie bei der Konferenz 30 Millionen Euro, die über UN-Behörden, Nichtregierungsorganisationen und andere Organisationen unter strenger Aufsicht an die Notleidenden weitergegeben werden sollen.

IWF will Libanon helfen - stellt aber Bedingungen

Der Internationale Währungsfonds (IWF) will Libanon mit einem Rettungspaket helfen, verlangt dafür aber eine politische Einigung auf umfassende Reformen in dem Land. Nach der verheerenden Explosion in Beirut sei die Organisation bereit, ihre Bemühungen "zu verdoppeln", sagte IWF-Chefin Kristalina Georgiewa am Sonntag bei einer von Frankreich einberufenen Videoschalte von Gebernationen.

Die Voraussetzung eines Kreditpakets müsse es sein, dass sich die libanesischen Politiker und Institutionen darauf einigten, "sehr nötige Reformen durchzuführen", erklärte Georgiewa dem IWF zufolge. Auf diesem Weg könnten "Milliarden Dollar" mobilisiert werden, um dem libanesischen Volk zu helfen. "Es ist jetzt der Moment für die Politiker des Landes, entschlossen zu handeln", erklärte Georgiewa.

Der IWF fordert von Beirut Georgiewa zufolge eine Sanierung der öffentlichen Finanzen und eine Stabilisierung des Bankensystems, befristete Regelungen, um Kapitalabflüsse zu stoppen sowie eine Sanierung defizitärer staatlicher Unternehmen und mehr Hilfen für Arme.

Macron: Müssen Libanon schnell und effektiv helfen

Zum Auftakt einer Geberkonferenz hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nach den gewaltigen Explosionen in der libanesischen Hauptstadt Beirut rasche Hilfen für das Land angemahnt. "Wir müssen schnell und effizient handeln, damit diese Hilfe direkt dort ankommt, wo sie benötigt wird", sagte Macron am Sonntag in seiner Eröffnungsrede. Die Geberkonferenz findet per Video statt und wird von Macron gemeinsam mit den Vereinten Nationen ausgerichtet. "Die Zukunft Libanons steht auf dem Spiel." Man müsse eine internationale Antwort unter Koordination der Vereinten Nationen finden und dem libanesischen Volk zu Seite stehen. Finanzielle Zusagen dürfte nur der Anfang sein. Bei dem Unglück am Dienstag waren nach jüngsten Zahlen 158 Menschen getötet und mehr als 6000 verletzt worden.

Nach Angaben des Élyséepalasts nahmen Vertreter von mindestens 36 Staaten und Organisationen teil, unter ihnen auch US-Präsident Donald Trump. Macron begrüßte Trump in der Schalte persönlich. Deutschland wurde von Außenminister Heiko Maas (SPD) vertreten.

Nötig sind nach den Worten von Macron medizinische Hilfe, Nahrungsmittel und der rasche Wiederaufbau von Schulen und Krankenhäusern. "Mehrere Schulen wurden zerstört", sagte Macron einer Aufzeichnung des Nachrichtensenders BFMTV zufolge.

Die EU stellt über ihren Gemeinschaftshaushalt zusätzliche 30 Millionen Euro für Nothilfen für Libanon bereit. Das Geld ergänzt den Betrag von 33 Millionen Euro, der bereits direkt nach der Explosionskatastrophe in Beirut zugesagt worden war, wie die EU-Kommission Im Zuge der Geberkonferenz mitteilte. Das Geld solle über die Vereinten Nationen und andere Organisationen unter strenger Überwachung nach Libanon fließen und zur Versorgung der am stärksten betroffenen Menschen eingesetzt werden. "In diesen kritischen Stunden stellt die EU Unterkünfte, medizinische Notversorgung, Wasser- und Sanitärversorgung sowie Nahrungsmittelhilfen bereit", erklärte der für Krisenhilfe zuständige EU-Kommissar Janez Lenarcic. Die Europäische Union sei entschlossen, dem libanesischen Volk kurz- und langfristig zu helfen.

Regierungschef schlägt Neuwahlen vor

Nach der verheerenden Explosion und als Reaktion auf die Proteste in Beirut hat der libanesische Regierungschef Hassan Diab vorgezogene Wahlen vorgeschlagen. Er werde einen entsprechenden Gesetzesentwurf einbringen, kündigte Diab in einer Fernsehansprache am Samstag an. Ein entsprechendes Gesetz will er seinem Kabinett in einer Sitzung am Montag vorlegen.

Alle politischen Parteien sollten ihre Differenzen beilegen und zusammenarbeiten. Er selbst sei bereit, für zwei weitere Monate im Amt zu bleiben. Dadurch solle die Politik genügend Zeit bekommen, Strukturreformen durchzusetzen, ergänzte Diab. Einen möglichen Termin für die Neuwahlen nannte er nicht. Die nächste Wahl stünde eigentlich erst 2022 an.

Polizist bei Zusammenstößen in Beirut getötet, Hunderte Menschen verletzt

Vier Tage nach der verheerenden Explosion im Hafen der libanesischen Hauptstadt haben am Samstag Tausende Libanesen gegen die Regierung demonstriert. Die Proteste dauerten bis in die Nacht an. Die Menschen versammelten sich am Samstag zunächst zu einer Trauer- und Protestkundgebung auf dem Märtyrer-Platz im Zentrum Beiruts.

Am Rande der Demonstration kam es zu massiven Zusammenstößen mit Sicherheitskräften. Einige Protestierende versuchten Absperrungen zum Parlament zu durchbrechen. Demonstranten warfen Steine. Die Sicherheitskräfte wiederum setzen massiv Tränengas und Gummigeschosse ein, um die Demonstranten zu vertreiben. Wie Reuters berichtet, fielen auch Schüsse. Wer auf wen schoss, war zunächst nicht klar.

Demonstranten drangen zudem in das libanesische Außenministerium sowie das Wirtschafts- und Energieministeriums ein. Am Sitz des Bankenverbands wurde Feuer gelegt.

Ein Polizist kam bei den Auseinandersetzungen ums Leben. Er habe Menschen helfen wollen, die in einem Hotel im Zentrum Beiruts festgesessen hätten, meldete die staatliche Agentur NNA unter Berufung auf die Sicherheitskräfte. Dabei hätten ihn "randalierende Mörder" angegriffen. Dem Bayerischen Rundfunk zufolge soll der Polizist von einer Menschenmenge gejagt worden und in einen Schacht gefallen sein, wodurch er ums Leben kam.

Auf Fernsehaufnahmen waren mehrere blutende Menschen zu sehen, nachdem die Polizei Gummigeschosse und Tränengas gegen Demonstranten eingesetzt hatte. Mehr als 200 Menschen wurden verletzt, teilte das libanesische Rote Kreuz über Twitter mit. Der Nachrichtensender Al Jazeera berichtet von mehr als 700 Verletzten.

Demonstranten werfen der Politik eine Mitschuld vor

Viele Libanesen machen die politische Führung des kleinen Landes am Mittelmeer für die schwere Explosion verantwortlich. Die Zahl der Toten stieg auf 158, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Die Zahl der Verletzten kletterte demnach auf rund 6000.

Das Motto der Protestkundgebung lautete "Gerechtigkeit für die Opfer, Rache an der Regierung". Die Demonstranten riefen unter anderem "Revolution, Revolution" und "Das Volk will den Sturz des Regimes". "Der Aufstand und die Revolution gehen weiter", sagte einer der Demonstranten dem Sender MTV. Präsident Michael Aoun, Regierungschef Diab und die gesamte politische Führungsspitze seien für die Detonation verantwortlich.

Bereits im vergangenen Oktober hatten Massenproteste gegen die Regierung begonnen. Die Demonstranten fordern weitgehende politische Reformen. Sie werfen der politischen Elite Korruption vor und beschuldigen sie, das Land rücksichtslos auszuplündern.

Die Wut ist auch deswegen so groß, weil offenbar über Jahre große Mengen der hochexplosiven Chemikalie Ammoniumnitrat ohne Sicherheitsvorkehrungen im Hafen lagerten. Dies soll die gewaltige Explosion verursacht haben. Warnungen wurden Berichten zufolge in den Wind geschlagen.