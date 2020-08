Die libanesische Regierung steht nach Aussage von Gesundheitsminister Hamad Hassan vor dem Rücktritt. Ministerpräsident Hassan Diab werde den Schritt in Kürze bekanntgeben, sagte der Minister. Das Kabinett trete zurück, um Verantwortung zu übernehmen, nicht, um sich davor zu drücken. Weitere Minister bestätigten den Regierungsrücktritt gegenüber örtlichen Medien. Es wird angenommen, dass Präsident Michel Aoun das Gesuch annehmen wird.

Diabs Büro zufolge soll sich der Regierungschef um 18.30 Uhr deutscher Zeit an die Nation wenden. Nach der Explosionskatastrophe vergangenen Dienstag waren die Forderungen nach einem Rücktritt der Regierung lauter geworden. Vier Kabinettsmitglieder, zuletzt der Finanzminister, waren in der Folge zurückgetreten.

Zuvor waren bereits am Sonntag Informationsministerin Manal Abdel Samad und Umweltminister Damianos Kattar sowie am Montag Justizministerin Marie-Claude Nadschm zurückgetreten.

Deutsche Helfer sind aus Beirut zurückgekehrt

Ein großer Teil der Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) ist am Montagvormittag aus Libanon nach Deutschland zurückgekehrt. Auch 13 Helfer der Rettungsorganisation @fire Internationaler Katastrophenschutz mit Sitz im Landkreis Osnabrück sind zurückgekommen. "Es war ein herausfordernder Einsatz", sagte ein Sprecher des THW. "Die Kollegen vor Ort haben von einer völligen Zerstörung berichtet." Überlebende habe die Schnell-Einsatz-Einheit Bergung Ausland in den Trümmern keine mehr gefunden. Auch vier Rettungshunde waren in Beirut im Einsatz.

"Wer die Bilder der schweren Detonation sowie die massive Zerstörung des Hafens und Teile der Innenstadt Beiruts gesehen hat, kann nur vermuten, wie sich die Situation vor Ort für die Helfer des THW tatsächlich dargestellt hat", sagte Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU). "Sie alle haben nicht gezögert und Verantwortung übernommen und unter widrigsten Bedingungen den Menschen in Beirut geholfen."

36 der rund 50 Helfer landeten nach Angaben des THW am Vormittag nach einem rund vier Tage langen Einsatz und wurden nach einem Corona-Schnelltest zum zentralen Treffpunkt nach Rüsselsheim gebracht. Danach gehen die Einsatzkräfte für sechs Tage in Quarantäne, nach dem fünften Tag soll ein weiterer Corona-Test folgen. Sieben Einsatzkräfte seien noch in Beirut. Ein Teil sei weiter zur Unterstützung der deutschen Botschaft vor Ort, einige Einsatzkräfte prüften die Häuser in der Stadt auf ihre Statik.

Außenminister Maas reist zu Gesprächen nach Beirut

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat angekündigt, am Mittwoch nach Libanon zu reisen. Er werde in Beirut Gespräche führen, sagte Maas im Deutschlandfunk. Neben Soforthilfen, die zuletzt bei einer internationalen Geberkonferenz am Sonntag gesammelt wurden, brauche Libanon darüber hinausgehende wirtschaftliche Unterstützung. Diese könnten aber nur fließen, wenn auch Reformen, die seit langem angekündigt seien, eingeleitet würden.

"Wir werden den Verantwortlichen noch einmal sehr deutlich machen, dass wir bereit sind zu helfen - diese Geberkonferenz gestern hat es unter Beweis gestellt", sagte Maas. "Wir werden aber auch sagen, dass wir der Auffassung sind, dass dieses Land reformiert werden muss, dass die Korruption beendet werden muss und dass alle weiteren Mittel, die es gibt, etwa aus Europa, sicherlich auch daran geknüpft werden."

Neuwahlen seien "das Mindeste", was die Bevölkerung erwarten könne, sagte Maas. Man werde nun sehen, ob dies ausreiche, um die teils gewalttätigen Proteste "in konstruktive Bahnen" zu leiten. Allen in Libanon müsse jedoch klar sein, dass es nicht so weitergehen könne wie bisher. "Also die Tatsache, dass so viel Misswirtschaft und Korruption dazu führt, dass die Menschen im Libanon leiden, das werden die Männer und Frauen auf der Straße nicht mehr bereit sein zu akzeptieren", sagte Maas.

Neue Zusammenstöße in Beirut

In Beirut ist es am Sonntag den zweiten Abend in Folge zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten gekommen. Einige von ihnen warfen Steine auf Beamte, die ihrerseits versuchten, die Menge mit Tränengas auseinanderzutreiben. Am Zugang zum Parlamentsplatz brach ein Feuer aus. Dort und am nahe gelegenen Märtyrer-Platz strömten Tausende Menschen zusammen.

Sie warfen der Regierung Unfähigkeit bei der Bewältigung der Explosionskatastrophe vom Dienstag vor sowie Korruption und Misswirtschaft.

Die Demonstranten in Beirut drangen in die Ministerien für Verkehr und Wohnungsbau ein. "Wir wollen die Regierung zerstören und töten", sagte ein 19-jähriger Mann. "Sie hat uns weder Jobs noch Rechte gegeben." Am Samstag waren bei Zusammenstößen ein Mensch getötet und mehr als 170 verletzt worden.

Zwei Kabinettsmitglieder reichten am Sonntag ihren Rücktritt ein: Umweltminister Damianos Kattar und Informationsministerin Manal Abdel Samad.

Libanon-Geberkonferenz sammelt über 250 Millionen Euro ein

Bei der internationalen Geberkonferenz für Libanon sind etwa 253 Millionen Euro zusammengekommen - das berichten Kreise des französischen Präsidialamtes nach einer Videoschalte. Deutschland beteilige sich mit 20 Millionen Euro zusätzlich, sagte Maas dem ZDF. Von den Hilfen kämen 30 Millionen aus Frankreich, sagten die französischen Organisatoren. Auch die Vereinten Nationen hatten die Konferenz mitorganisiert.

Das Geld komme den Agenturen der Vereinten Nationen zugute, etwa dem Welternährungsprogramm oder dem Internationalen Roten Kreuz. Er sei sicher, dass die Hilfen dort ankämen, wo sie hinsollten - bei den Menschen, die in Not seien, so Maas.

"In diesen schrecklichen Zeiten ist der Libanon nicht allein", erklärten die Staats- und Regierungschefs in einer Stellungnahme.

Bereits im Vorfeld hatte die Bundesregierung zehn Millionen Euro Soforthilfe angekündigt. "Die Menschen in Beirut brauchen unsere Hilfe und sie brauchen Anlass zur Hoffnung", so Maas. Für die aktuellen Proteste in Beirut äußerte der Minister Verständnis. Er hoffe, dass die Verantwortlichen in der libanesischen Regierung die Zeichen der Zeit erkannt hätten.

Die EU-Kommission kündigte an, ihre Hilfe auf 63 Millionen Euro aufzustocken: Zusätzlich zu den bereits geplanten 33 Millionen Euro Notfallhilfe versprach sie bei der Konferenz 30 Millionen Euro, die über UN-Behörden, Nichtregierungsorganisationen und andere Organisationen unter strenger Aufsicht an die Notleidenden weitergegeben werden sollen.