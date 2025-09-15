Die Koalition hat den Stand der Energiewende kritisch überprüfen lassen – und das Ergebnis sieht nicht schlecht aus. Die Wirtschaftsministerin versteht es allerdings anders.

Von Michael Bauchmüller, Berlin

Viel Energie ist den Sommer über verbraucht worden, namentlich in zwei Instituten, die in Windeseile einen Bericht über Wohl und Wehe der Energiewende zusammenschreiben sollten. Dieser Bericht, so hatte das die Koalition im Mai in ihrem Vertrag vereinbart, sollte „Grundlage der weiteren Arbeit“ werden; und eigentlich sollte er schon „bis zur Sommerpause 2025“ fertig sein. Jetzt liegt die Grundlage vor, 259 Seiten stark. In Kurzfassung: Die Energiewende läuft, sie muss auch weitergehen, aber sie ginge auch billiger. Wobei die Auslegungen des Berichts schon Stunden nach seiner Vorlage weit auseinandergehen. Und da macht auch die Auftraggeberin mit, Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU).