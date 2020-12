Interview von Matthias Kreienbrink

Herbert Kubicek, 74 Jahre alt, war von 1988 bis 2011 Professor für Angewandte Informatik mit dem Schwerpunkt Informationsmanagement und Telekommunikation an der Universität Bremen. Er arbeitet dort weiter als Senior Researcher am Institut für Informationsmanagement Bremen (ifib). Daneben ist er Wissenschaftlicher Direktor und stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Stiftung Digitale Chancen, die sich seit 2003 für Chancengleichheit aller Menschen im Internet einsetzt.

SZ: Herr Kubicek, wenn Sie selbst an den öffentlichen Diskurs über ältere Menschen im Internet nachdenken - welche Bilder kommen Ihnen in den Sinn?

Herbert Kubicek: Ich sehe da Gesichter von Menschen, älter als 70, die verzweifelt vor ihren Bildschirmen sitzen oder in ihr Smartphone schauen. Sie fassen sich an den Kopf, wirken hilflos. Es wird vermittelt: Diese Menschen schaffen es nicht, das Internet souverän zu nutzen. Sie lassen sich vielleicht darauf ein, bekommen es aber nicht hin. Um diesen Menschen zu helfen, habe ich die Stiftung Digitale Chancen gegründet.

Woran mag es liegen, dass Senioren und Seniorinnen als abgehängt dargestellt werden?

Statistiken zeigen, dass 60 bis 65 Prozent der Menschen, die älter als 60 sind, das Internet nutzen. Es sind also nicht wenige. Erst mit etwa 70 Jahren kommt der Wendepunkt und die Zahlen gehen deutlich nach unten. Jemand, der mit Mitte 60 gerade in Rente gegangen ist, hat oftmals noch mehr Berührungspunkte mit dem Internet als jemand, der 80 ist und nie gearbeitet hat. Das Bild ist also sehr viel differenzierter als in Medien und Werbung oft dargestellt wird. Genauso richtig ist aber auch, dass über 60 Prozent der Menschen über 60 sagen, dass das Internet was für die Jungen ist. Da macht sich also eine Unsicherheit bemerkbar und das Gefühl, nicht mehr dazu zu gehören. Aber Medien generell und auch das Internet sind sogenannte Erfahrungsgüter - nur wer das Internet nutzt, kann die Möglichkeiten, die es bietet, auch beurteilen. Daher kommt es darauf an, niedrigschwellige Erfahrungsmöglichkeiten zu schaffen.

Wie könnten sich diese Bilder ändern?

Die meisten Bilder zeigen die Benutzung eines Geräts, aber nicht den Nutzen, den man damit erzielen kann. Man müsste nicht nur einen älteren Menschen mit einem Tablet zeigen, sondern auch den Bildschirm und dort den Enkel, mit dem er gerade kommuniziert, oder einen Artikel, den er online bestellt. Internet als Chance ganz konkret zeigen, gerade für ältere Menschen, muss so anschaulich wie möglich dargestellt werden.

Nutzen ältere Menschen das Internet anders als junge?

Ja, Information und Kommunikation stehen für sie im Vordergrund, weniger eine Selbstdarstellung in den Sozialen Medien. Sie nutzen Google, um schnell an Informationen zu kommen. Ich kenne auch einige, die Google Earth nutzen, um virtuell dahin zurückzukehren, wo sie sich früher aufgehalten haben sind, Erinnerungsarbeit also. WhatsApp und E-Mail werden stark genutzt, um in Kontakt mit Freunden und Familie zu bleiben. Dieses Kontakthalten ist durch Corona noch mal merklich nach oben gekommen. Jetzt sind die, die sich mit dem Internet auskennen, stark im Vorteil. Egal ob in der eigenen Wohnung oder in einer Einrichtung, die Tablets bereitstellt und über gutes W-Lan verfügt. Die Lieben per Video kontaktieren zu können ist gerade jetzt sehr viel wert. Andererseits sind die, die das nicht können, noch einsamer.

Was sind Hürden, die älteren Menschen in Bezug aufs Internet begegnen?

Oft hapert es schon an den Geräten. Zwar bekomme immer mehr Tablets oder Smartphones von ihren Kindern oder Enkelkindern. Wer die nicht hat und von einer geringen Rente lebt oder sogar Hartz 4 bezieht, kann sich jedoch ein neues Gerät und einen Vertrag nicht leisten, so dass der Zugang zum Internet fehlt. Wer Zugang hat, muss man diese Geräte auch bedienen können. Es ist ja nicht wie beim Fernsehen so, dass man das Gerät anschaltet und man ist schon im Programm. Vielmehr gilt es, sich Pins, Tans, Symbole zu merken. Da nimmt mit zunehmendem Alter und schwächerem Gedächtnis die Bereitschaft ab, sich darauf einzulassen, und die Unsicherheit steigt: Was, wenn ich diese Pins vergesse? Gerade deshalb ist es wichtig, dass es Unterstützungsstrukturen gibt. Es reicht nicht, einmal etwas in einem Kurs gezeigt zu bekommen. Das bleibt nicht nachhaltig, sondern es braucht anschließend Sprechstunden oder auch eine telefonische Hotline, die einem hilft, wenn man sich verklickt hat und nicht mehr weiter oder zurück kann.

Wieso ist es so wichtig, dass auch Menschen im Alter von 70 und darüber das Internet nutzen?

In der Altersforschung spricht man davon, dass ältere Menschen eine geringere Selbstwirksamkeit haben. Im jüngeren Alter hat man oft die Überzeugung, dass man Probleme schon bewältigen wird. Was für Jüngere eine interessante Herausforderung sein kann, ist für Ältere das Gegenteil: Neues wird möglichst vermieden. Das Problem ist aber, dass die digitale Teilhabe inzwischen Voraussetzung für soziale Teilhabe ist, ein fundamentales Recht. Denken Sie nur mal an die jetzige Situation: Sich gerade etwas im Internet bestellen zu können, statt in einen Laden laufen zu müssen, ist schlicht Gesundheitsschutz. Immer mehr Angebote gibt es nur noch online. Den Gelben Sack bestellen, digitale Sprechstunden, Terminvergabe bei Ämtern. Es geht hier also um existenzielle Teilhabe aller Menschen. Und dann noch mal besonders um die Exklusion der unteren Schichten, die gerade im Alter stark benachteiligt sind. Und es darf einfach nicht mehr vorkommen, dass ältere Menschen in Wohnheimen unter Quarantäne stehen und ihre Angehörige noch nicht einmal per Video sehen können. Denn auch Einsamkeit macht krank.