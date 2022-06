Exklusive Adresse an der Binnenalster

Präsident Michael Behrendt in der Halle des traditionsreichen Übersee-Clubs Hamburg: Der Club wurde vor 100 Jahren als "Sprechsaal" für Kaufleute und Politiker gegründet.

Von Peter Burghardt, Hamburg

An der Hamburger Binnenalster, ein paar Schritte vom Hotel Vier Jahreszeiten entfernt, steht ein weißes Haus mit goldgelb umrahmten Fenstern. Wer in diesem Amsinckpalais aus- und eingeht, der hat es recht weit gebracht, denn hier residiert der Übersee-Club. Man könnte sagen, dass dies die exklusivste Adresse der Hansestadt ist. Mithalten kann allenfalls der Anglo-German Club mit seiner Villa ein Stück weiter an der Außenalster, aber der entstand im Zuge der britischen Besatzung und ist entsprechend jünger.

Der Übersee-Club begeht gerade seinen 100. Geburtstag, er wurde am 27. Juni 1922 gegründet. Die Folgen des Ersten Weltkrieges hatten auch diese Hafenstadt schwer getroffen, der Verein wollte die Stellung Hamburgs in der Welt fördern. "Ein Sprechsaal", so Initiator Max Warburg. Seinen Eröffnungsvortrag, damals im Gebäude der Patriotischen Gesellschaft, konnte er allerdings nicht selbst halten - die Polizei riet ihm ab: Drei Tage zuvor war Außenminister Walther Rathenau erschossen worden, und auch der Name des jüdischen Bankiers Warburg stand auf der rechtsradikalen Todesliste.

In den folgenden Jahren sprachen unter anderem Reichspräsident Friedrich Ebert, Außenminister Gustav Stresemann und der Ökonom John Maynard Keynes. Während der Nazi-Herrschaft wurde der Übersee-Club aufgelöst, zu den Rednern nach der Wiedereröffnung zählten alle Bundeskanzler von Konrad Adenauer bis Kanzlerin Angela Merkel und kürzlich Olaf Scholz. Zum Festakt Anfang Juli in der Laeiszhalle wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erwartet.

Frankreichs Präsident Charles de Gaulle beschwor 1962 in dieser Runde Europa und die deutsch-französische Freundschaft. Als 1995 der Palästinenser-Chef Jassir Arafat auftrat, wurden in der Gegend die Gully-Deckel verschweißt. "Das war ein Ereignis", berichtete Michael Behrendt, früher Vorstandsvorsitzender von Hapag-Lloyd und seit 2012 Präsident des Übersee-Clubs, als er vor einiger Zeit die lange Geschichte durchging. Die Festschrift ist ein fast 170 Seiten dickes Buch.

Übersee-Club, das klingt sehr weltmännisch, hanseatisch, schick und eventuell etwas altmodisch. Wer mag, der kann sich die Räume mit Kronleuchtern, Stuck und Ölgemälden zumindest im Netz ansehen. Dunkle Ledersessel und holzgetäfelte Wände an der Bar erinnern an englische Gentlemen's Clubs. Jeans sind nie zugelassen, Krawatten abends Pflicht. Doch Behrendt legt Wert auf den Hinweis, dass dies "kein Wirtschaftsclub" sei - "es ist ein Club, in dem interessante Menschen aus allen Richtungen, auch aus Kultur, Politik oder Wissenschaft, ihre Meinung äußern und wir darüber diskutieren".

Nobelpreisträger wie der Physiker Werner Heisenberg, der nachmalige Papst Benedikt XVI. oder der Schriftsteller Siegfried Lenz waren unter den Ehrengästen. Frauen durften von Anfang an mitmachen, was vor einem Jahrhundert nicht selbstverständlich war. Die erste Frau auf der Rednerliste taucht jedoch 1975 auf, Marion Gräfin Dönhoffs Thema war "Die Presse in der Demokratie". Von derzeit ungefähr 2000 Mitgliedern ist die Rede, jeder neue Interessent braucht aus diesem Kreis zwei Bürgen. Zum Ehrenmitglied brachte es nur Helmut Schmidt.