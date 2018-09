28. September 2018, 10:53 Uhr Erdoğan-Besuch in Berlin Türkei fordert Auslieferung von Journalist Dündar

Can Dundar, ehemals Chefredakteur der Zeitung Cumhuriyet , lebt zur Zeit in Deutschland.

Can Dündar, ehemaliger Chefredakteur der Zeitung "Cumhuriyet", lebt im Berliner Exil. Die Bundesregierung sieht in der türkischen Forderung vor dem Staatsbesuch Erdoğans eine "Provokation".

Von Markus Grill, Georg Mascolo und Reiko Pinkert

Die türkische Regierung unter Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat die Auslieferung des bekannten Journalisten Can Dündar aus Deutschland beantragt. Nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung ging am Montag dieser Woche eine entsprechende Verbalnote beim Auswärtigen Amt ein. Darin bittet die türkische Botschaft um Festnahme und Auslieferung von Dündar wegen Spionage, Verrat von Staatsgeheimnissen und Propaganda. Das Außenministerium will den Vorgang nicht kommentieren.

Can Dündar ist einer bekanntesten Journalisten der Türkei und lebt seit Sommer 2016 in Deutschland im Exil. Im Jahr 2015 veröffentlichte die regimekritische Zeitung Cumhuriyet, deren Chefredakteur Dündar damals war, dass die türkische Regierung heimlich Waffen nach Syrien liefert. Im Mai 2016 wurde Dündar deshalb wegen Geheimnisverrats zu fünf Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt.

Dündar nutzte 2016 einen Auslandsaufenthalt, um nicht mehr in die Türkei zurückzukehren. Er lebt seither in Berlin und betreibt das regimekritische Onlineportal Özgürüz, türkisch für "Wir sind frei". Dündars Frau lebt weiter in der Türkei, darf aber nicht ausreisen.

Im März dieses Jahres hob der Oberste Gerichtshof in Ankara das bisherige Urteil gegen Dündar auf und entschied, dass das Verfahren gegen ihn um den Straftatbestand der Spionage erweitert werden müsse. Im April 2018 meldete Cumhuriyet, dass ein Gericht in Istanbul Haftbefehl gegen Dündar erlassen habe und das türkische Justizministerium auffordert, Interpol um eine internationale Fahndung ("Red Notice") zu bitten. Bereits im Juli hatte die Türkei daraufhin die "Red Notice" an Interpol übermittelt, die aber wegen des Verdachts auf politische Verfolgung nicht umgesetzt wurde.

In der Bundesregierung wird der Antrag der türkischen Regierung nun als Provokation empfunden, zumal er unmittelbar vor dem Staatsbesuch Erdoğans in Berlin einging. Die Türkei wisse, welche Bedeutung der Fall Dündar habe und dass eine Auslieferung aussichtslos sei. Ein solches Manöver sei unverständlich, wenn Erdoğan tatsächlich auf eine Normalisierung der Beziehungen aus sei, heißt es in Regierungskreisen. Das Ganze sei "pure Eskalation".

Das türkische Online-Portal Yeni Asir meldet heute ebenfalls, dass die Türkei vor dem Erdoğan-Besuch Anfang der Woche eine Liste mit 69 Namen dem Bundesnachrichtendienst (BND) übergeben habe. Darauf finden sich angebliche Terrorhelfer wie der ehemalige Staatsanwalt Zekeriya Öz, der schon lange gesuchte Adil Öksüz und auch Can Dündar, außerdem die türkischen Ex-Generäle Mehmet Yalınalp, Numan Yediyıldız und weitere.

An diesem Freitag findet eine gemeinsame Pressekonferenz mit dem türkischen Präsidenten und Kanzlerin Angela Merkel satt. Dündar will dabei eine Frage stellen. Medienberichten zufolge hat Erdoğan deshalb mit einer Absage gedroht.