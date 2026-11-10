Haben Staaten ein Existenzrecht – oder nur Menschen? Darüber wird bei der Regierungsbildung in Berlin erbittert gestritten. Der Völkerrechtler Markus Krajewski hat gegen manche Argumente „erhebliche Einwände“.

Die Regierungsbildung in Berlin hängt am Streit um das Existenzrecht Israels und damit an einer Frage, die in den Ohren vieler Menschen etwas seltsam klingt: „Existenzrecht“, was ist das überhaupt? Markus Krajewski, 57 Jahre alt, Professor für Völkerrecht an der Universität Erlangen-Nürnberg und Generalsekretär der Deutschen Vereinigung für Internationales Recht, antwortet auf diese Frage. Der Jurist beriet zwischen 2012 und 2014 die Palästinensische Autonomiebehörde in Fragen des internationalen Handelsrechts.