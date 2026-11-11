Die Bürgerinnen und Bürger dürfen im kommenden Jahr mindestens 12 504 Euro steuerfrei verdienen. Das geht aus dem Entwurf des neuen Existenzminimumberichts der Bundesregierung hervor, den das Kabinett in Kürze verabschieden will und der der Süddeutschen Zeitung vorab vorliegt. 2028 steigt das sogenannte sächliche Existenzminimum für Alleinstehende demnach weiter auf 12 780 Euro pro Kopf an. Für Ehepaare gelten um etwa zwei Drittel höhere Werte, die allerdings nicht so relevant sind, weil der Staat laut Einkommensteuergesetz den doppelten steuerlichen Freibetrag eines Singles gewährt.

Für Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) ist der Bericht kein Grund zur Besorgnis, denn die Regierung hat mit der geplanten Einkommensteuerreform bereits Vorsorge getroffen. Stimmen Bundestag und Bundesrat den Plänen zu, dann steigt der steuerliche Grundfreibetrag im kommenden Jahr von derzeit 12 348 auf 12 564 Euro. 2028 ist ein weiterer deutlicher Anstieg auf 12 900 Euro vorgesehen. Ehepaare kommen entsprechend auf 25 128 beziehungsweise 25 800 Euro.

Damit liegen alle Freibeträge jeweils über jenen Werten, die der Existenzminimumbericht mindestens verlangt. Eine Nachbesserung der Steuerreform, die mit weiteren Einnahmeausfällen für Bund, Länder und Gemeinden verbunden wäre, ist somit nicht notwendig. Auch beim Existenzminimum von Kindern ist Klingbeil auf der sicheren Seite: Laut Bericht sind hier für die beiden nächsten Jahre Grundfreibeträge von 6864 beziehungsweise 6996 Euro verfassungsrechtlich geboten. Mit den in der Steuerreform vorgesehenen Summen von 7128 und 7308 Euro liegt die Koalition jeweils darüber.

Nach Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts darf das Finanzamt jenen Teil des Einkommens eines Bürgers nicht antasten, der notwendig ist, um den Lebensunterhalt zu bestreiten. Der Gesetzgeber muss dabei unter anderem den Bedarf an Nahrungsmitteln, Kleidung, Körperpflegeprodukten und Hausrat sowie die Kosten von Kaltmiete, Heizung und Versicherungen berücksichtigen. Bei Kindern kommen noch Bildungskosten hinzu.

Weniger erfreulich stellen sich für die Regierung hingegen die Ergebnisse des Steuerprogressionsberichts dar, der zur gleichen Zeit wie das Existenzminimumbericht verabschiedet werden soll. Die darin beschriebene sogenannte kalte Progression ist ein unerwünschter Nebeneffekt des geltenden progressiven Einkommensteuertarifs, der nicht das gesamte Einkommen mit ein und demselben Steuersatz belegt, sondern vielmehr dafür sorgt, dass der Fiskus den ersten Euro oberhalb des Grundfreibetrags mit lediglich 14 Prozent, jeden zusätzlich verdienten Euro aber mit einem immer weiter ansteigenden Satz belastet. Erhält nun ein Arbeitnehmer eine Lohnerhöhung, die gerade einmal die Inflationsrate ausgleicht und seine Kaufkraft damit gar nicht erhöht, steigt dennoch seine Steuerlast.

Die SPD will die verkraftbaren Entlastungen auf Menschen mit geringeren und mittleren Einkommen konzentrieren

Dieser Effekt führte laut Bericht dazu, dass Bund, Länder und Gemeinden allein 2026 rund 10,8 Milliarden Euro zusätzlich einnehmen werden. Bei 35,5 Millionen Steuerpflichtigen entspricht das einer durchschnittlichen Mehrbelastung von 304 Euro im Jahr. 2027 dürfte die kalte Progression die Menschen rein rechnerisch und bei einer angenommenen Inflationsrate von drei Prozent rund 344 Euro kosten. Der Staat käme auf Mehreinnahmen in Höhe von 12,4 Milliarden Euro. Allerdings werden die zusätzlichen Erlöse – und damit auch die Belastungen der Bürger – wegen der geplanten Steuerreform ein wenig niedriger ausfallen.

Die Union hatte in den vergangenen Wochen mehrfach darauf gedrungen, die kalte Progression durch eine Verschiebung des gesamten Steuertarifs vollständig auszugleichen. Klingbeil hatte sich dafür offen gezeigt, aber eine Gegenfinanzierung an anderer Stelle verlangt. Eine Einigung dazu gab es jedoch nicht. Angesichts knapper Kassen steht die SPD auf dem Standpunkt, die für den Bundeshaushalt verkraftbaren Entlastungen auf Menschen mit geringeren und mittleren Einkommen zu konzentrieren. Nach Berechnungen des Finanzministeriums erspart die geplante Steuerreform einer Familie mit zwei Kindern Zahlungen ans Finanzamt von rund 600 Euro im Jahr. Allerdings wird die volle Entlastungswirkung erst 2028 erreicht.