Der frühere US-Präsident Barack Obama hat bei einer Gedenkfeier für den verstorbenen Bürgerrechtler Jesse Jackson vor Angriffen auf die Demokratie in den USA gewarnt. „Jeden Tag wachen wir auf mit einem neuen Angriff auf unsere demokratischen Institutionen, einem weiteren Rückschlag für die Idee der Rechtsstaatlichkeit, einem Verstoß gegen den allgemeinen Anstand“, sagte er. Wissenschaft und Fachwissen würden verunglimpft, während Unwissenheit, Unehrlichkeit, Grausamkeit und Korruption ungeahnte Belohnungen ernteten. Die Regierung behaupte, „dass einige Amerikaner mehr zählen als andere und einige überhaupt nicht“. US-Präsident Donald Trump nahm wegen „Terminproblemen“ nicht an der Feier teil.