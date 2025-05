Der ehemalige Linken-Politiker René Wilke (parteilos) wird neuer Innenminister in Brandenburg. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) stellte den 40-jährigen bisherigen Oberbürgermeister von Frankfurt an der Oder am Montag in Potsdam als Nachfolger von Katrin Lange (SPD) vor. Wilke ist seit 2018 Oberbürgermeister, war davor einige Jahre lang Abgeordneter im Landtag und im vergangenen Jahr nach mehr als 20 Jahren aus der Linkspartei ausgetreten. Grund dafür war unter anderem die Haltung seiner damaligen Partei zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Er soll am Donnerstag im Landtag in Potsdam vereidigt werden.