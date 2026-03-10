Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel wird von der Europäischen Union mit dem höchsten Rang des Europäischen Verdienstordens ausgezeichnet. Den in diesem Jahr erstmals vergebenen Orden erhalten ebenso der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij sowie der ehemalige polnische Präsident Lech Walesa, wie Parlamentspräsidentin Roberta Metsola am Dienstag in Straßburg mitteilte. Mit dem Verdienstorden würdigt die EU nach eigenen Angaben Personen, die einen Beitrag geleistet haben zur europäischen Integration oder zur Förderung und Verteidigung der Grundwerte der EU; Achtung der Menschenwürde und -rechte, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit. Sie ist die erste europäische Auszeichnung dieser Art. Verliehen werden die Orden im Mai bei einem Festakt in Straßburg.