Zum ersten Mal seit Monaten zeigt sich Olaf Scholz wieder in der Öffentlichkeit: Nachdem er beim Besuch einiger Rindviecher Mut bewiesen hat, stellt er sich in Potsdam kritischen Fragen junger Studierender.

Bundeskanzler, ob amtsinhabend oder ehemalig, sind eher selten in der freien Wildbahn anzutreffen, jedenfalls außerhalb Berlins und selbst dort. Am Dienstag in Potsdam war das anders: Am Vormittag ließ sich Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) von Ministerpräsident Dietmar Woidke bei seinem Antrittsbesuch „diesen Teil von Brandenburg“ zeigen und begegnete dabei Kita-Kindern, IT-Forschern und einigen Passanten. Und am Abend trat Bundeskanzler a. D. Olaf Scholz (SPD) im Thalia-Kino Babelsberg zum ersten Mal seit Monaten wieder vor die Öffentlichkeit.