Der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Peter Leibinger, hat an deutsche Unternehmer appelliert, eine klare politische Haltung zu zeigen. „An jedem kritischen Punkt in der deutschen Geschichte gab es eine Wahl, das Richtige zu tun“, sagte Leibinger am Dienstagabend in seiner Rede zum 25-jährigen Bestehen der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ): „In der gegenwärtigen, sehr kritischen Lage unseres Landes haben wir wieder die Wahl. Es wird auch auf uns Unternehmer ankommen, dass wir als Land den richtigen Weg gehen.“