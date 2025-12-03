Der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Peter Leibinger, hat an deutsche Unternehmer appelliert, eine klare politische Haltung zu zeigen. „An jedem kritischen Punkt in der deutschen Geschichte gab es eine Wahl, das Richtige zu tun“, sagte Leibinger am Dienstagabend in seiner Rede zum 25-jährigen Bestehen der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ): „In der gegenwärtigen, sehr kritischen Lage unseres Landes haben wir wieder die Wahl. Es wird auch auf uns Unternehmer ankommen, dass wir als Land den richtigen Weg gehen.“
Rechtsextremismus„Es wird auch auf uns Unternehmer ankommen“
Zum Jubiläum der Stiftung EVZ, die NS-Zwangsarbeiter entschädigt hat, fordert Industrieverbandchef Leibinger die Wirtschaft zu einer klaren Haltung auf. Es ist ein Debattenbeitrag zum Umgang mit der AfD.
Von Meredith Haaf, Berlin
Rechtsextremismus:„Wenn unsere Demokratie nicht ihre Waffen zeigt, wird die AfD sie zerstören“
Ein AfD-Verbot sei dringend geboten, sagt Thüringens Innenminister Georg Maier – Berlins Justizsenatorin Felor Badenberg hält das für zu riskant. Und was ist mit Björn Höcke und seiner AfD in Thüringen? Ein Streitgespräch.
