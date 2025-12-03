Zum Hauptinhalt springen

Rechtsextremismus„Es wird auch auf uns Unternehmer ankommen“

Lesezeit: 3 Min.

Peter Leibinger, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), erinnert die Wirtschaft an ihre politische Verantwortung.
Peter Leibinger, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), erinnert die Wirtschaft an ihre politische Verantwortung. (Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa)

Zum Jubiläum der Stiftung EVZ, die NS-Zwangsarbeiter entschädigt hat, fordert Industrieverbandchef Leibinger die Wirtschaft zu einer klaren Haltung auf. Es ist ein Debattenbeitrag zum Umgang mit der AfD.

Von Meredith Haaf, Berlin

Der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Peter Leibinger, hat an deutsche Unternehmer appelliert, eine klare politische Haltung zu zeigen. „An jedem kritischen Punkt in der deutschen Geschichte gab es eine Wahl, das Richtige zu tun“, sagte Leibinger am Dienstagabend in seiner Rede zum 25-jährigen Bestehen der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ): „In der gegenwärtigen, sehr kritischen Lage unseres Landes haben wir wieder die Wahl. Es wird auch auf uns Unternehmer ankommen, dass wir als Land den richtigen Weg gehen.“

