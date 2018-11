8. November 2018, 18:55 Uhr EVP-Spitzenkandidat "Das allein ist doch schon Wahnsinn"

Nach der Wahl Manfred Webers in Helsinki geht es als Nächstes um den CSU-Parteivorsitz in München.

Von Roman Deininger und Wolfgang Wittl

Es ist ein ganzer Fanklub an Christsozialen, der da nach Helsinki gereist ist, um Manfred Weber zu unterstützen. Nach Webers Wahl zum Spitzenkandidaten der Europäischen Volkspartei (EVP) sind die Bayern am Donnerstag unter den ersten Gratulanten: CSU-Chef Horst Seehofer, Generalsekretär Markus Blume, Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Nur Ministerpräsident Markus Söder ist nicht da, er baut in München an seinem Kabinett und gratuliert per Tweet: "Freue mich wirklich sehr: das ist ein historischer Tag für Manfred Weber, die CSU und Bayern."

Ein ehemaliger europäischer Regierungschef hat nach Webers Rede zur bayerischen Reisegruppe gesagt: "Ein neuer Star in Europa ist geboren." Und damit auch ein neuer Star in der CSU, der die Partei nach ihren Wahldebakeln wieder aufrichtet? In Finnland dabei ist Erwin Huber, früherer CSU-Chef und Webers Mentor. Schiebt er seinen Schüler nun Richtung CSU-Vorsitz? Dafür gehandelt wird Weber ja schon eine Weile. "Die CSU ist wieder eine Partei Europas", frohlockt Huber. "Der fantastische Sieg von Manfred Weber beweist es." Mehr sagt er nicht.

Noch heißt der Parteichef Seehofer, er ist gewählt bis Herbst 2019. Die Erwartung in der CSU ist, dass er sein Amt früher abgibt. Am Sonntag trifft sich die Führung in der Parteizentrale, es geht um die Europawahl - aber auch um Konsequenzen aus der Landtagswahl. Ohne Seehofers Signal, dass er zum Verzicht bereit sei, werden die mächtigen CSU-Bezirkschefs die Sitzung nicht verlassen, sagt einer von ihnen. Seehofer hatte mitgeteilt, dass er Söders Kabinettsbildung am Montag nicht stören wolle. Eine öffentliche Erklärung wird daher erst am Dienstag erwartet. In der Sonntagssitzung muss Seehofer also ein Spagat gelingen: die Kritiker durch Andeutungen zufriedenstellen, aber noch keine Fakten schaffen. Seehofer, sagt ein Vertrauter, wolle "in eigener Souveränität entscheiden".

Als Nachfolger kommen nur noch Weber und Söder infrage. Zu den wichtigsten Aufgaben eines CSU-Chefs gehört die Präsenz in Berlin. Webers Leute sagen: Ob man von München aus eine Stunde nach Berlin fliege oder von Brüssel aus, sei egal. Doch gibt es einen Beschluss der EU-Kommission von Januar, der besagt: Mitglieder der Kommission dürfen zwar parteipolitisch tätig sein, "jedoch keine Führungsaufgaben" ausüben. Das sei kein Gesetz, sondern nur eine Selbstverpflichtung der gegenwärtigen Kommission, führen Webers Freunde an. Dennoch wäre diese Hürde für ihn schwer zu überwinden auf dem Weg zum EU-Kommissionspräsidenten. Das Amt des CSU-Chefs wäre dann Ballast.

Söder-Fans meinen auch, ein bayerischer Ministerpräsident könne die Interessen der Partei besser vertreten als ein auf Ausgleich bedachter Europapolitiker. Umgekehrt müsste sich ein CSU-Chef Weber in Brüssel womöglich vorwerfen lassen, er sei zu sehr auf die eigene Partei fixiert. Vieles deutet also darauf hin, dass der nächste Parteichef Söder heißen wird. Der Manfred, sagt ein CSU-Mann, brauche den Parteivorsitz doch ohnehin gar nicht mehr: "Ein EU-Kommissionschef von der CSU, das allein ist doch schon Wahnsinn."