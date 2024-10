Ex-Präsident Evo Morales behauptet, nur knapp einem Mordanschlag entkommen zu sein. Seine Gegner sprechen von einer Inszenierung. Es ist ein weiteres Kapitel eines Machtkampfes in einem von Krisen geplagten Land.

Von Christoph Gurk, Sao Paulo

Am Ende eines langen Tages gab es am Sonntag in Bolivien mehr Fragen als Antworten. War Ex-Präsident Evo Morales wirklich nur knapp einem Mordanschlag entkommen? Wie würden nun seine Anhänger reagieren? Und welche Folgen könnte dies alles für das politisch und wirtschaftlich schwer angeschlagene südamerikanische Land haben?