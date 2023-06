Annette Kurschus, 60, ist seit 2021 Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland und zugleich die Präses, die leitende Geistliche, der Evangelischen Kirche von Westfalen.

Interview von Johan Schloemann und Annette Zoch, Bielefeld

Mehr als 100 000 Menschen werden von Mittwoch an beim 38. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Nürnberg über die Klimakrise, den Krieg und die Zukunft der Kirche sprechen. Auch Kanzler Olaf Scholz, Außenministerin Annalena Baerbock und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder wollen mitreden. Warum das größte christliche Laientreffen Deutschlands diesmal mit dem Leitsatz "Jetzt ist die Zeit" überschrieben ist, erklärt Annette Kurschus, die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland.