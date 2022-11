Die Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Anna-Nicole Heinrich, erntet Widerspruch für Äußerungen über Klimaaktivisten. Der Evangelische Arbeitskreis (EAK) der CDU Nordrhein-Westfalen bereite eine Unterschriftensammlung vor, mit der die verantwortlichen Gremien in der Kirche um "klärende Stellungnahmen" gebeten werden sollen, teilte der EAK-Landesvorsitzende Henning Aretz am Montag mit. Zuvor hatte Die Welt berichtet. Heinrich habe "Straßenblockaden als legitimes Mittel des zivilen Widerstandes bezeichnet", heißt es in dem Entwurf: "Dieser Ansicht widersprechen wir. Wir haben die tiefe Sorge, dass solche Äußerungen der Evangelischen Kirche und ihren Mitgliederzahlen unermesslichen Schaden zufügen."