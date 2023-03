Die Mitgliederzahl der evangelischen Kirche sinkt weiter stark. Wie die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) mitteilte, sank die Zahl der Gläubigen in den 20 Landeskirchen zum Jahreswechsel auf 19,15 Millionen - etwa 575 000 weniger als im Vorjahr. Grund für die starken Verluste sind vor allem Kirchenaustritte und Sterbefälle. In diesem Jahr übertraf die Zahl der Austritte erstmals die Zahl der Sterbefälle. 380 000 Menschen traten aus, 100 000 und damit gut 35,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Sterbefälle blieb mit 365 000 ungefähr auf dem Niveau des Vorjahrs. Die Zahl der Kirchenaustritte überstieg die Zahl aus dem Jahr 2021 noch einmal um rund 40 000, damit lag die Austrittsquote bei 1,9 Prozent - ein Rekordwert.