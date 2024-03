Die frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Annette Kurschus, wird von 1. April an als Pastorin und Seelsorgerin in den v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel tätig sein. Das teilte Pastor Ulrich Pohl, Vorstandsvorsitzender der Stiftungen, am Montag mit. Kurschus sei der Arbeit in Bethel schon lange sehr verbunden. Ihre vielfältige Vortrags- und Predigttätigkeit werde sie darüber hinaus weiterführen. Kurschus war im November 2023 von ihren Ämtern als EKD-Vorsitzende und als Präses der Westfälischen Kirche zurückgetreten. Anlass für ihren Schritt waren Vorwürfe, sie habe seit vielen Jahren vom Verdacht eines sexuell übergriffigen Verhaltens eines damaligen Kirchenmitarbeiters gewusst und nicht adäquat reagiert. Kurschus hatte ihren Rückzug mit einem öffentlichen Vertrauensverlust begründet und mit Blick auf die Vorwürfe zugleich betont, sie sei in der Sache "mit mir im Reinen."