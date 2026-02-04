Es ist ein Rückschlag für die Missbrauchsaufarbeitung in der evangelischen Kirche: Nancy Janz, die Sprecherin des Beteiligungsforums Sexualisierte Gewalt in der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) ist zurückgetreten. Das sogenannte „Befo“ ist das zentrale Gremium der Missbrauchsaufarbeitung in den Landeskirchen und der Diakonie. Bereits im Herbst war Detlev Zander, neben Janz der zweite Betroffenen-Sprecher im Befo, von seinem Amt zurückgetreten. Auch die Anzahl der Betroffenenvertreter insgesamt ist nach einer Reihe von Rücktritten von neun auf mittlerweile sechs geschrumpft. Zuerst hatte der Tagesspiegel berichtet.
EKDEvangelische Betroffene fühlen sich als Alibi ausgenutzt
Zur Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch in der evangelischen Kirche sitzen Betroffene mit Kirchenvertretern an einem Tisch. Doch ausgerechnet die Sprecherin der Betroffenen wirft jetzt hin.
Von Annette Zoch, München
