Es ist ein Rückschlag für die Missbrauchsaufarbeitung in der evangelischen Kirche: Nancy Janz, die Sprecherin des Beteiligungsforums Sexualisierte Gewalt in der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) ist zurückgetreten. Das sogenannte „Befo“ ist das zentrale Gremium der Missbrauchsaufarbeitung in den Landeskirchen und der Diakonie. Bereits im Herbst war Detlev Zander, neben Janz der zweite Betroffenen-Sprecher im Befo, von seinem Amt zurückgetreten. Auch die Anzahl der Betroffenenvertreter insgesamt ist nach einer Reihe von Rücktritten von neun auf mittlerweile sechs geschrumpft. Zuerst hatte der Tagesspiegel berichtet.