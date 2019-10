Detailansicht öffnen Landesbischof Carsten Rentzing will sein Amt niederlegen. (Foto: Sebastian Kahnert/dpa)

Nach der Rücktrittsankündigung von Sachsens evangelischem Landesbischof Carsten Rentzing () fordert der Leipziger Pfarrer Frank Martin eine intensive Aufarbeitung. "Gerade auch mit Blick auf die rechtsnationalen Tendenzen im sächsischen Landtag müssten wir deutlicher Stellung beziehen", sagte er am Montag in Leipzig. Martin gehört zu einer Gruppe von Pfarrern, die Rentzing Ende September in einer Online-Petition zu einer Distanzierung "von allen nationalen, antidemokratischen und menschenfeindlichen Ideologien" und von der Neuen Rechten aufgefordert hatte. Am Freitag hatte Bischof Rentzing überraschend seinen Rücktritt angekündigt. Die Kirchenleitung will am 21. Oktober über weitere Schritte entscheiden. Formal bleibt Rentzing bis dahin im Amt. Seine Aufgaben übernimmt sein Stellvertreter Thilo Daniel.