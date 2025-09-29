Die von heftigen Diskussionen begleitete Teillegalisierung von Cannabis im Frühjahr 2024 hat bisher offenbar kaum Folgen für das Konsumverhalten. Sowohl bei Erwachsenen als auch bei Jugendlichen halten bisherige Konsumtrends an, wie aus einer am Montag veröffentlichten ersten Evaluierung hervorgeht. Auch die angestrebte Zurückdrängung des Schwarzmarkts blieb demnach wohl aus. Derzeit konsumieren etwa fünf Millionen Erwachsene in Deutschland zumindest gelegentlich Cannabis; etwa eine Million von ihnen tun dies fast täglich oder jeden Tag. Auch beim Cannabiskonsum von Jugendlichen zeige sich bisher keine Veränderung. Einen „dringenden Handlungsbedarf“ zur Änderung des Cannabisgesetzes sieht das Forschungsteam nicht. Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) sprach hingegen von „bedenkliche Tendenzen.“