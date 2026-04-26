Einhundert Tage ist es an diesem Montag nun her, dass Eva Maria Michelmann gefangen genommen wurde. Am 18. Januar wurde sie im Norden Syriens in einen Bus gestoßen, so hatten es Augenzeugen berichtet. Seither plagten Michelmanns Familie Sorgen – und Fragen. Lebt die Tochter, die Schwester noch? Wenn ja: Wo wird sie gefangen gehalten? Unter welchen Bedingungen? Und vor allem auch: Warum?