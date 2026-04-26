Einhundert Tage ist es an diesem Montag nun her, dass Eva Maria Michelmann gefangen genommen wurde. Am 18. Januar wurde sie im Norden Syriens in einen Bus gestoßen, so hatten es Augenzeugen berichtet. Seither plagten Michelmanns Familie Sorgen – und Fragen. Lebt die Tochter, die Schwester noch? Wenn ja: Wo wird sie gefangen gehalten? Unter welchen Bedingungen? Und vor allem auch: Warum?
Eva Maria MichelmannSeit hundert Tagen sitzt die deutsche Journalistin in Syrien in Haft
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Aber warum eigentlich? Ihre Familie macht der Regierung in Damaskus schwere Vorwürfe – und hadert mehr und mehr mit der Bundesregierung.
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Syriens Präsident wirbt um deutsche Investitionen in Syrien
Syriens Präsident Ahmed al-Scharaa hat sein stark vom Bürgerkrieg zerstörtes Land bei einem Besuch in Berlin als Investitionsstandort mit großem Potenzial gepriesen. Mit der Machtübernahme des früheren Islamisten wird Syrien wieder die Möglichkeit zu einer friedlicheren Entwicklung eingeräumt.
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