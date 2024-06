In Feierlaune Richtung zweite Amtszeit

Von Jan Diesteldorf, Josef Kelnberger, Hubert Wetzel, Brüssel

Der Abend in Brüssel musste gar nicht besonders alt werden, da stand schon fest, wer der große Sieger der Europawahl 2024 ist: die Europäische Volkspartei mit ihrer Spitzenkandidatin Ursula von der Leyen. 181 Sitze sagte ihr die erste Prognose voraus, die das Europaparlament um kurz nach acht Uhr am Sonntagabend veröffentlichte. Eineinhalb Stunden später war diese Zahl auf 186 Sitze geklettert. Noch bevor überall in der EU die Wahllokale geschlossen hatten, war klar, dass die gemäßigt-konservative EVP, zu der die deutschen Unionsparteien gehören und die von dem CSU-Politiker Manfred Weber geführt wird, wieder die stärkste Fraktion im 720 Abgeordnete zählenden EU-Parlament stellen wird.