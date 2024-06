"Eigentlich müsste er die Vertrauensfrage stellen im Bundestag": Die Union liegt klar vorn und fordert Konsequenzen für Bundeskanzler Scholz. Die Ampelparteien verlieren, die Grünen brechen besonders stark ein. Die AfD wird wohl zweitstärkste Kraft. Erfolge gibt es für das BSW und für Volt. Zum Liveblog

Israelische Armee rettet vier Geiseln aus dem Gazastreifen. Bei einer gewaltsamen Befreiungsaktion im Zentrum des Gazastreifens retten die israelischen Streitkräfte vier Geiseln aus monatelanger Gefangenschaft. Bei der Aktion sterben mindestens 100 Palästinenser. Die Befreiung der drei Männer und einer Frau ist ein politischer Triumph für Premier Netanjahu. Zum Artikel

Liveblog zum Krieg in Nahost: Vater einer Geisel stirbt Stunden vor deren Befreiung

20 Jahre nach dem NSU-Anschlag: Steinmeier verurteilt Gewalt. Der Bundespräsident ruft in seiner Rede zur Erinnerung an den NSU-Nagelbombenanschlag vor 20 Jahren in der Kölner Keupstraße zur Verteidigung der Demokratie auf. NRW-Ministerpräsident Wüst gesteht ein, dass der Staat damals „doppelt versagt“ habe. Zum Artikel

Geheimdienst: Russischer "Su-57"-Kampfjet in Russland getroffen. Die Ukraine habe erstmals einen Kampfjet der neuesten Generation in Russland getroffen, wie der Geheimdienst mitteilt. Frankreich will französische Militärausbilder in die Ukraine schicken, Deutschland und die US-Partner ziehen aber nicht mit. Liveblog zum Krieg in der Ukraine

