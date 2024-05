Im Vergleich mit vielen anderen Wahlen ist es verhältnismäßig einfach, den Wahlzettel für die Europawahl am 9. Juni in Deutschland auszufüllen. Jede wahlberechtigte Person hat nur eine Stimme. Zur Auswahl stehen 34 Parteien. Da die CSU in Bayern und die CDU in den anderen Bundesländern antritt, treten insgesamt 35 Parteien an. Klingt viel, ist im Vergleich mit 47 Parteien bei der Bundestagswahl 2021 und 41 Parteien bei der Europawahl 2019 aber noch überschaubar. Da es bei der Europawahl in Deutschland keine Prozenthürde gibt, sind die Chancen auch für kleinere Parteien viel größer als sonst, einen oder mehrere Sitze im EU-Parlament zu gewinnen.