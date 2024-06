In der Slowakei hat die proeuropäische, liberale Partei Progresívne Slovensko (PS) die Europawahl offenbar gewonnen. Vorläufigen Ergebnissen zufolge konnte die Partei sechs der 15 slowakischen Sitze erringen. Im slowakischen Parlament ist PS die größte Oppositionspartei, bei der Parlamentswahl vergangenen September war sie zweitstärkste Kraft geworden. Ihr Spitzenkandidat ist der ehemalige, kurzzeitige Premierminister Ľudovít Ódor. Der 47-jährige Volkswirt hatte vergangenes Jahr für gut fünf Monate eine Expertenregierung angeführt. Zuvor war er Vizegouverneur der slowakischen Nationalbank gewesen. Mit dem Slogan „Sie können nicht alles haben“, war er für PS in den Wahlkampf gezogen.

Die Slowakinnen und Slowaken hatten am Samstag gewählt, es war für sie die dritte Wahl innerhalb von zehn Monaten. Seit etwa einem Jahr fand also fast durchgehend Wahlkampf statt, weshalb eine Müdigkeit der Wählerinnen und Wähler erwartet wurde. Dennoch war die Wahlbeteiligung für slowakische Verhältnisse mit mehr als 34 Prozent hoch, vor fünf Jahren hatten nur knapp 23 Prozent ihre Stimme abgegeben.

Zu welcher Fraktion Ficos Partei gehören wird, ist noch unklar

Anfang April fand in der Slowakei die Präsidentschaftswahl statt. Bei hoher Wahlbeteiligung setzte sich der Kandidat der Regierung, Peter Pellegrini, durch. Er tritt am 15. Juni sein Amt an. Die Parlamentswahl gewann mit knapp 23 Prozent der Stimmen die Partei Smer von Ministerpräsident Robert Fico. Er regiert in einer Dreierkoalition mit der linkspopulistischen Hlas, gegründet von Pellegrini, und der rechtsnationalistischen SNS. Für die SNS waren auch prorussische Verschwörungsideologen und Kandidaten mit faschistischen und rechtsextremen Einstellungen angetreten. Wegen dieser Zusammenarbeit mit der SNS hatte die Fraktion der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament Smer und Hlas aus ihrer Fraktion ausgeschlossen.

Wo Ficos Smer-Partei und Hlas nun im Europaparlament ein neues Zuhause finden werden, ist noch nicht klar. Ficos Partei errang dem vorläufigen Ergebnis zufolge fünf Sitze, Hlas einen; der Koalitionspartner SNS gar keinen. Dafür konnte überraschend die rechtsextreme Republika, die nicht im slowakischen Parlament vertreten ist, zwei Sitze gewinnen. Republika und die polnische, rechtsextreme Partei Konfederacja unterstützten sich im Wahlkampf gegenseitig. „Gemeinsam halten wir den gefährlichen Liberalismus auf“, heißt es auf der Webseite der Republika. Man solle „die Lügen“ nicht glauben, dass „wir isoliert“ sind. Man werde in Brüssel zusammenhalten und eine neue Fraktion gründen. Der Vorsitzende der Republika, der 39-jährige promovierte Ingenieur Milan Uhrík, ist bereits Europaabgeordneter – derzeit fraktionslos.

Der Premier stellt die Slowakei als Staat dar, der um Souveränität kämpfen muss

Genauso wie Republika wirbt auch die früher dem Namen nach sozialdemokratische Smer-Partei damit, „Frieden für Europa“ zu bringen. Im Wahlprogramm von Smer heißt es, man wolle der „verlängerte Arm von Robert Ficos Regierung in Europa sein“. Und weiter: „Wir lehnen den Versuch ab, die EU in eine Kriegsorganisation zu verwandeln.“ Premier Fico sei immer stärker „Angriffen von Brüsseler Kriegstreibern“ ausgesetzt, weil er keine Waffen an die Ukraine liefern wolle.

Drei Wochen nach dem Attentat auf ihn, bei dem er durch mehrere Schüsse verletzt worden war, hatte sich Robert Fico vergangenen Donnerstag mit einem Video an die Bevölkerung gewandt. Darin stellte er die Slowakei als einen Staat dar, der um seine Souveränität kämpfen müsse und von EU-Kommission, Nato sowie „größeren Demokratien“ angegriffen und geächtet werde, weil es eine eigene Meinung zum Ukraine-Krieg habe. Zu den inneren Feinden zählt Fico „Anti-Regierungsmedien“, „aus dem Ausland bezahlte NGOs“ und die Oppositionspartei Progresívne Slovesko – deren Mitglieder werden im Smer-Wahlprogramm „Vaterlandsverräter“ genannt.

Der rechtsextreme Milan Uhrík hatte auch im Nachbarland Tschechien um Stimmen geworben, dort leben viele Slowaken. Uhrík griff die Mitte-rechts-Regierung in Prag sowie den tschechischen Präsidenten Petr Pavel an. Tschechien hatte sich in den vergangenen Monaten mit seiner Initiative hervorgetan, Munition für die von Russland angegriffene Ukraine zu beschaffen. In Tschechien wurde bereits am Freitag und Samstag gewählt. Jedoch wurden keine Prognosen oder vorläufige Ergebnisse bekannt gegeben. Die Wahlbeteiligung könnte laut einer Schätzung bei mehr als 30 Prozent gelegen haben, was immerhin mehr wäre als 2019.

In den Umfragen vor der Wahl lag die Partei ANO des früheren Ministerpräsidenten Andrej Babiš vorn. Sie gehört in Brüssel derzeit noch der liberalen Renew-Fraktion an, was sich nun ändern könnte. Babiš gibt sich als Verbündeter der slowakischen Regierung und unterstützte Pellegrini im Präsidentschaftswahlkampf. Zweitstärkste Kraft war in Umfragen das Wahlbündnis Spolu, dem die ODS-Partei des konservativen tschechischen Premiers Petr Fiala angehört.