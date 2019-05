28. Mai 2019, 17:31 Uhr Brüssel Kampfansage aus dem EU-Parlament

Wer bestimmt den neuen Chef der EU-Kommission? Wir, sagen die meisten Abgeordneten. Doch Frankreichs Präsident Macron ist strikt dagegen - und er hat starke Verbündete.





Von Karoline Meta Beisel , Matthias Kolb und Alexander Mühlauer , Brüssel

Die Staats- und Regierungschefs waren noch nicht alle in der Stadt, da kam schon die erste Kampfansage aus dem Europäischen Parlament. Dessen Präsident Antonio Tajani ließ am Dienstagmittag keinen Zweifel daran, dass sein Haus nur jemanden zum Chef der EU-Kommission wählen will, der als Spitzenkandidat bei der Europawahl angetreten ist. Darauf hätten sich die Fraktionsvorsitzenden einer Mehrheit der Abgeordneten verständigt, erklärte Tajani. Das Signal an den Europäischen Rat, der am Abend erstmals über das Ergebnis der Wahl beriet, war eindeutig: Versucht erst gar nicht, das Spitzenkandidatenprinzip infrage zu stellen und einen anderen Bewerber als Nachfolger von Jean-Claude Juncker an der Kommissionsspitze vorzuschlagen.

Genau das haben aber einige vor. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagte bei seiner Ankunft in Brüssel zwar, dass er nicht über Namen sprechen wolle, nannte aber doch zwei: Margrethe Vestager, die liberale dänische Wettbewerbskommissarin, und Michel Barnier, den christdemokratischen Brexit-Chefverhandler aus Frankreich. Beide sind nicht als Spitzenkandidaten ihrer Parteienfamilien angetreten, was ganz im Sinne von Macron ist.

Der französische Präsident wehrt sich gegen den Automatismus, wonach der Spitzenkandidat der stärksten Fraktion den Anspruch erhebt, Kommissionschef zu werden - denn das wäre wie schon im Jahr 2014 ein Mann der Europäischen Volkspartei (EVP). Macron ist fest entschlossen, deren Spitzenkandidaten Manfred Weber (CSU) zu verhindern. In den Augen des Franzosen fehlt es dem Deutschen an Regierungserfahrung und Charisma. Um Weber auszubremsen, hat sich Macron mit den Liberalen verbündet. Zusammen mit den Ministerpräsidenten der Benelux-Staaten will er die Vormachtstellung der Christdemokraten beenden. Damit positioniert sich Macron klar gegen Angela Merkel (CDU), die einflussreichste Regierungschefin im Kreis der EVP.

Die Kanzlerin stellte sich beim Gipfeltreffen hinter ihren Spitzenkandidaten Weber. Sie appellierte aber auch an die Kompromissbereitschaft der anderen: "Wir sollten pfleglich miteinander umgehen." Bei der Besetzung der Spitzenposten müsse man Handlungsfähigkeit beweisen und möglichst bis zur konstituierenden Sitzung des EU-Parlaments am 2. Juli einen Vorschlag präsentieren. "Dafür haben wir noch viel Zeit", sagte Merkel.

Bislang hat Weber keine Mehrheit hinter sich versammeln können

Europa steht nun ein gewaltiger Machtkampf bevor. Es geht um Einfluss, Spitzenposten und Eitelkeiten. Am Ende müssen sich die Staats- und Regierungschefs mit dem Europaparlament einigen. Denn im EU-Vertrag ist geregelt, dass der Europäische Rat zwar das alleinige Vorschlagsrecht für einen Kandidaten hat; der muss aber wiederum von der Mehrheit des Europäischen Parlaments zum Kommissionspräsidenten gewählt werden.

Genau dieser Mechanismus ist es, der es EVP-Mann Weber so schwer macht, seine Erfolgsaussichten zu berechnen. Theoretisch könnte er mit Sozialdemokraten und Grünen eine Mehrheit im Parlament bilden. Doch diese würde ihm nichts nutzen, wenn es im Europäischen Rat keine qualifizierte Mehrheit gibt, die ihn als Kandidaten vorschlägt. In der Praxis sieht es so aus: Bislang hat Weber keine Mehrheit hinter sich versammeln können.

Die Sozialdemokraten, angeführt von Spaniens Premier Pedro Sánchez, loten ihre Chancen aus. Und die Grünen legen sich nicht fest - sie haben weder eine Zusammenarbeit mit Weber noch mit dem sozialdemokratischen Spitzenkandidaten Frans Timmermans ausgeschlossen. Auch Macrons Favoritin Vestager halten Grüne und Sozialdemokraten für wählbar. Lediglich Weber sieht in ihr keine "echte" Spitzenkandidatin, weil sie nicht vor der Wahl gesagt hat, dass sie Juncker nachfolgen will. Vestager war nur Teil eines siebenköpfigen Spitzenteams der Liberalen.

Diese verzwickte Lage stellt Merkel vor mehrere Probleme. Die Kanzlerin muss Weber unterstützen, obwohl sie selbst keine Freundin des Spitzenkandidatenprinzips ist. Sie kann also nicht gleich auf Macron zugehen. Andererseits ist ihr bewusst, dass es am Ende einen Kompromiss zwischen Deutschland und Frankreich geben muss; denn ein Zerwürfnis zwischen Berlin und Paris wäre genau das, worauf die EU-Gegner warten.

Ratspräsident Donald Tusk will deshalb das Verfahren zusammen mit dem Europaparlament steuern. Bis zum EU-Gipfel am 20./21. Juni soll es eine Lösung geben. Neben dem Kommissionschef gilt es noch weitere Top-Jobs zu besetzen: Rats- und Parlamentspräsident, Außenbeauftragter sowie ein Chef für die Europäische Zentralbank. Gemäß der EU-Machtarithmetik spielen dabei Herkunft, Geschlecht und Parteibuch eine Rolle. Am Dienstag meldeten die Visegrád-Staaten ihren Wunsch an. Sie wollen einen Osteuropäer als Juncker-Nachfolger: Vize-Kommissionschef Maroš Šefčovič.