Bei der Europawahl hat sich am frühen Sonntagabend eine deutliche Niederlage für die in Deutschland regierenden Ampel-Parteien abgezeichnet. Einer ersten Hochrechnung der Forschungsgruppe Wahlen zufolge mussten insbesondere die Grünen massive Verluste hinnehmen. Nachdem sie bei der Europawahl 2019 noch mehr als 20 Prozent der Stimmen erzielt hatten, kommen sie nun noch auf 12,4 Prozent. Die SPD, die im Wahlkampf häufig mit Bundeskanzler Olaf Scholz auf den Plakaten geworben hatte, konnte demnach mit 14 Prozent rechnen – und liegt damit noch hinter ihrem Resultat von 2019, als sie mit 15,8 Prozent das schlechteste Ergebnis bei Europawahlen in ihrer Geschichte einfuhr. Im Vergleich zur Bundestagswahl 2021 verlieren die Sozialdemokraten etwa elf Prozentpunkte. Die FDP kommt demnach auf 4,9 Prozent, was weniger als der Hälfte ihres Bundestagswahl-Ergebnisses von 2021 entspricht. Sie muss allerdings nicht um den Einzug ins Europaparlament bangen, da bei dieser Wahl keine Fünf-Prozent-Hürde gilt.

Klarer Wahlsieger ist der Hochrechnung zufolge die Union – sie kommt auf 30 Prozent und dürfte damit nahezu so stark werden wie alle Ampel-Parteien zusammen. Die AfD konnte ihr Ergebnis von 2019 – damals holte sie elf Prozent – offenbar noch einmal klar verbessern; sie kam auf 16,1 Prozent und schnitt insbesondere in Ostdeutschland stark ab. Das BSW, die neu gegründete Partei der ehemaligen Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht, könnte bei ihrer ersten großen Wahl 5,9 Prozent holen. Die Linke wiederum, die Wagenknecht vor einigen Monaten verlassen hatte, erhält der Hochrechnung zufolge 2,9 Prozent und macht damit einen weiteren Schritt in Richtung Bedeutungslosigkeit.

Die Schlappe der Ampel-Parteien dürfte für einigen Nachhall in Berlin sorgen. Die Stimmung in der Koalition ist angesichts zahlreicher Streitereien um den richtigen politischen Kurs ohnehin angespannt; derzeit streiten sich SPD und Grüne auf der einen und die FDP auf der anderen Seite vor allem wegen der Aufstellung eines Bundeshaushalts für 2025. SPD und Grüne dringen auf höhere Ausgaben angesichts von Herausforderungen wie dem Klimawandel, die FDP wiederum will weder Steuern erhöhen noch die derzeit gültige Schuldenbremse aufweichen. Die Parteien könnten das Wahlergebnis zum Anlass nehmen, künftig noch stärker ihr Profil zu betonen.

Die Wahlbeteiligung liegt laut Prognosen bei 64 bis 66 Prozent. Damit stößt die Europawahl auf leicht höheres Interesse als 2019, der Wert lag damals bei 61,4 Prozent. 2014 hatten in Deutschland nur 48,1 Prozent der Wahlberechtigten bei der Europawahl abgestimmt.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) will ihre Arbeit an der Spitze der Exekutive der EU auch in den kommenden Jahren fortsetzen. Ob ihr dies gelingt, wird aber auch nach Vorliegen des gesamteuropäischen Wahlergebnisses noch nicht sicher sein. Neben einem Sieg der Europäischen Volkspartei, der ausweislich der Umfragen vor der Wahl als wahrscheinlich gilt, braucht von der Leyen zwei Dinge, um im Amt bleiben zu können: Sie ist erstens auf den Rückhalt der Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedsländer angewiesen, da diese den Kandidaten für den Chefposten vorschlagen dürfen. Zweitens braucht von der Leyen eine stabile Mehrheit im Parlament, dieses muss den Vorschlag der Staats- und Regierungschefs bestätigen.

Dass die Mitgliedsländer eigene Vorstellungen bezüglich der Besetzung des mächtigsten Postens in der EU haben, zeigte sich bei der Europawahl 2019. Damals verweigerten die Staats- und Regierungschefs dem CSU-Politiker Manfred Weber die Nominierung als Chef der Europäischen Kommission, obwohl dieser als Spitzenkandidat für die EVP in den Wahlkampf gezogen war und die Wahl klar gewonnen hatte. Stattdessen installierten sie auf Betreiben des französischen Präsidenten Emmanuel Macron Ursula von der Leyen. Auch jetzt gibt es in Brüssel Spekulationen, denen zufolge insbesondere Macron von der Leyen skeptisch sehe. Dennoch gelten ihre Chancen, erneut nominiert zu werden, als gut.

An dieser Stelle kommt dann Punkt zwei ins Spiel, die Mehrheit im Parlament, das den Vorschlag der Staats- und Regierungschefs bestätigen muss. Erreicht ist sie bei 361 Sitzen. Bisher wurde von der Leyen von drei Fraktionen getragen, neben der EVP waren dies die Europäischen Sozialdemokraten und die Liberalen („Renew“). Dass es noch einmal für eine Mehrheit dieser drei Fraktionen reichen könnte, galt als eher unwahrscheinlich. In diesem Fall müsste die EVP versuchen, ein anderes Bündnis zu schmieden, etwa unter Einbeziehung der Grünen oder von Teilen der Europäischen Rechten.