Sahra Wagenknecht ist ja seit Monaten so etwas wie eine wandelnde Variable in der deutschen Politik, die große Unbekannte: Meinungsforscher hatten ihr und ihrem im Januar gegründeten Bündnis Sahra Wagenknecht ( BSW ) recht schnell ein beachtliches Wählerpotenzial attestiert, Politikwissenschaftler analysierten penibel die zwischenzeitlich verwirrenden inhaltlichen Signale der Partei. Aber erst an diesem Sonntag stand das BSW bundesweit auf einem Wahlzettel.

Die ersten Prognosen um 18 Uhr verorteten die Partei schließlich zwischen 5,5 und sechs Prozent. Damit würde das BSW zwar nicht jene Höhen erreichen, die nach den Umfragen möglich zu sein schienen – die Institute hatten die Wagenknecht-Partei zuletzt bei bis zu sieben Prozent gesehen. Allerdings würde Wagenknecht damit nicht nur ihre früheren Kollegen aus der Linkspartei schlagen, sondern sich auch vor der Regierungspartei FDP platzieren. Für den allerersten Antritt bei einer bundesweiten Wahl wäre das ein beachtlicher Erfolg. Entsprechend glückselig zeigte sich die Parteichefin: „Ich glaube, das gab’s überhaupt noch nie in der bundesdeutschen Geschichte“, sagte Wagenknecht. „Wir sind ja eine Partei ohne Apparat, faktisch.“

Tatsächlich ringt das BSW in vielen Bundesländern noch mit dem Aufbau wenigstens rudimentärer Parteistrukturen, dennoch deutete die Partei bei den Europawahlen auch ihr Potenzial an, künftig ein echter Machtfaktor in der deutschen Innenpolitik zu sein – vor allem im Osten Deutschlands. Denn in Wagenknechts Partei spekulierten manche sogar schon vor dem Wahlgang am Sonntag durchaus mit der Beteiligung an einer Landesregierung nach den Landtagswahlen, die im Herbst in Thüringen, Sachsen und Brandenburg stattfinden.

Alle Versprechen wurden allerdings zumindest nicht aus dem Stand eingelöst: Dass das BSW den Aufstieg der AfD in relevantem Maß bremsen könnte, ließ sich aus den ersten Zahlen am Sonntag nicht herauslesen. Das allerdings war eines der zentralen Motive, die von Parteigründerin Wagenknecht immer genannt wurden: Sie wolle all jenen, die sich aus Frust über die etablierten Parteien der AfD zuwenden, eine demokratische Alternative bieten, so hatte es Wagenknecht immer wieder gesagt. Ob das perspektivisch gelingen kann, diese Frage bleibt zunächst offen. Im Berliner „Kosmos“, wo Wagenknechts Leute ihre Wahlparty veranstalteten, war man angesichts der ersten Zahlen jedenfalls aufgekratzt, die 18-Uhr-Prognose wurde mit großem Jubel aufgenommen.

Während Wagenknecht einen Achtungserfolg einfuhr, deutete sich für ihre ehemaligen Kollegen von der Linkspartei hingegen ein absolutes Debakel an: 2,8 Prozent, wie um 18 Uhr vorhergesagt, hatten selbst die schlimmsten Pessimisten in der Partei nicht erwartet. Das Kandidatenduo aus Parteichef Martin Schirdewan und der Umwelt- und Flüchtlingsaktivistin Carola Rackete konnte den Abwärtstrend der Linken nicht stoppen. Schirdewan hatte als Wahlziel eigentlich ausgegeben, die bislang fünf Sitze der Linken im EU-Parlament verteidigen zu wollen. Dafür hätte die Partei die 5,5 Prozent von 2019 in etwa halten müssen. Dass das nicht gelingen würde, zeichnete sich am Wahlabend schon früh ab.

Die Linke hatte eigentlich darauf gehofft, nach dem Abgang von Wagenknecht und ihren Leuten wieder zur Ruhe zu kommen und bei den Wählern wieder mit Inhalten punkten zu können. Allerdings hat der jahrelange interne Zwist Spuren hinterlassen – die Partei hatte sich nur mühsam zu einem Frieden zwischen der Bundestagsgruppe und der Parteiführung durchringen können. Immer noch gibt es intern große Meinungsverschiedenheiten über den künftigen Kurs der Linken. Dazu kam ein turbulenter Wahlkampf: Die Aktivistin Rackete, die 2019 europaweit bekannt geworden war, weil sie gegen den Widerstand der italienischen Behörden ein Schiff mit geretteten Flüchtlingen in den Hafen von Lampedusa gesteuert hatte, sollte eigentlich neue Wählergruppen für die Linke erschließen. Stattdessen distanzierte sich Rackete immer wieder von der Linken und machte deutlich, dass die Mühen des politischen Betriebs eigentlich eine Zumutung für sie seien. Für ihr Mandat im EU-Parlament könnte das Ergebnis dennoch knapp reichen. Rackete ist die Nummer zwei auf der Listen, laut Prognose könnte die Linke drei Sitze bekommen.