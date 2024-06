Und der CDU-Spitzenkandidat Daniel Caspary bringt mal eben so die steile These, dass die hohe Inflation durch die hohen Energiepreise komme (soweit plausibel) und die wiederum auf den Atomausstieg zurückgingen, auf ein paar abgeschaltete Kernkraftwerke also, die zuletzt nur noch einen kleinen Anteil der Stromerzeugung lieferten. Und niemand widerspricht.

ARD Wahlarena am Donnerstagabend, das Erste versucht sich an der Aufgabe acht Spitzenkandidaten von der Linken bis zur AfD mit den Fragen von Zuhörern zu konfrontieren. Kandidaten treffen auf 130 Wählerinnen und Wähler im Studio, Politik auf deren Wirklichkeit. So zumindest der Plan. Nach mehr als 90 Minuten kann man nicht behaupten, dass er gewinnbringend aufgegangen ist.

Die Menschen im Publikum konnten sich mit ihren Anliegen für die Teilnahme bewerben, nun melden sie sich eifrig und stellen ihre Fragen, doch in Bedrängnis bringen sie damit weder Manfred Weber von der CSU noch Katarina Barley von der SPD oder sonst einen Kandidaten. Die nutzen die Vorlagen für das, was Medienprofis eben machen in solch einer Situation: Sie sagen, was sie zu dem Thema sagen wollen, setzen ihre eigenen Botschaften. Wenn das zur Frage passt: gut. Wenn nicht, ist es auch in Ordnung.

Bummel durch die Wahlstände der Parteien

Diese Wahlarena gleicht einem Bummel durch die Wahlstände der Parteien, man kann sich die jeweiligen Forderungen anhören und vergleichen, doch eine Debatte zwischen den Wettbewerbern gibt es nicht, geschweige denn Warnhinweise vor Halbwahrheiten. Es gibt keinen Faktencheck und auch die Moderatoren Ellen Ehni und Gunnar Breske schreiten nicht ein, wenn Zeugs erzählt wird.

Das wird schon beim ersten Themenkomplex klar, beim Reizthema Migration, zu dem ein Zuschauer vom AfD-Kandidaten René Aust wissen will, wie das denn gehen solle mit der Abschiebung von Straftätern in Diktaturen wie Afghanistan oder Syrien, die ihre Bürger regelmäßig nicht zurücknehmen wollen. Das geht schon, sagt Aust sinngemäß, man müsse eben Druck ausüben auf die Staaten und die Eliten dieser Länder, die gerne nach Europa reisten, es dürfe für Urlaub und Shopping keine Touristenvisa mehr geben. Da hätte man von Aust gerne gewusst, welche reichen Taliban, die angeblich zum Shoppen nach Deutschland einfliegen, er eigentlich in Sinn hat. Aber auch diese These bleibt einfach stehen.

Überhaupt, die AfD. Die Partei hatte ihren Spitzenkandidaten Maximilian Krah und Petr Bystron von Platz 2 der AfD-Liste nach deren Wust an Affären und Ermittlungsverfahren nicht mehr auftreten lassen. Nun also René Aust von Platz 3, ein junger Mann aus dem rechtsextremen Landesverband Thüringen, der aber bürgerlich und harmlos aufzutreten weiß und sogleich die Schwächen dieses Formats nutzte. Die AfD behandle alle Deutschen gleich, da mache man keine Unterschiede zwischen „Urdeutschen“ und Migranten beteuerte Aust gegen alle gut begründeten Vorwürfe der vergangenen Monate, AfD-Politiker dächten sehr wohl auch über eine Vertreibung von zugewanderten Deutschen nach.

„Wir sind ja hier nicht bei der ARD-Märchenstunde“

Auch die EU-Feindschaft der AfD wirkte bei Aust ganz harmlos. Man sei sehr für den EU-Binnenmarkt, flötete er, der sei ja wichtig für deutsche Unternehmen. Dass die Partei den Ausstieg aus dem Euro fordert und einen Austritt aus der EU für eine Option hält, dass die AfD hier als einzige Partei fundamental gegen das europäische Projekt ist, das ging fast völlig unter, wäre nicht die FDP-Spitzenkandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann dann doch noch laut geworden. „Wir sind ja hier nicht bei der ARD-Märchenstunde“, ätzte sie.

Jede Märchenstunde hätte den Zuschauern allerdings mutmaßlich weniger Durchhaltevermögen abverlangt als die ARD Wahlarena. Was zuvorderst daran lag, dass die Fragen aus dem Publikum öfter sehr speziell waren. Eine Landwirtin wollte da wissen, wer denn haften solle, wenn ihre Feldfrüchte verunreinigt würden durch gentechnisch veränderte Pflanzen benachbarter Landwirte. Ein Einzelhändler fragte, ob man im Kampf gegen den Versandriesen Amazon Regeln im Kartell- und Steuerrecht ändern könne. Für die Betroffenen gewiss wichtig, aber so speziell, dass auch nicht CDU-Spitzenkandidat Caspary die einschlägige Regel kannte.

Existenzielle Fragen wie die der Klimakrise blieben in diesem Dickicht eher unterbelichtet. „Es muss jetzt etwas geschehen“, forderte die Grünen-Kandidatin Terry Reintke, man dürfe das große EU-Klimaschutzprojekt, den Green Deal, „jetzt nicht kaputtsparen“. Allzu lange hat sich die Runde mit dem Thema dann aber nicht aufgehalten. Man bummelte schnell weiter, zum nächsten Thema, für ein paar Minuten.