Kein offizielles Video, keine Plakate, keine Flugblätter: Maximilian Krah wird in den gut sechs Wochen bis zur Europawahl wohl kaum noch öffentlich in Erscheinung treten. Zwei Werbeplattformen dürfte die AfD-Führung ihm aber sehr bewusst gelassen haben.

Von Jan Diesteldorf, Roland Preuß und Jörg Schmitt, Berlin

Kaum ist die Runde mit den Parteichefs vorbei, zieht es Maximilian Krah nach draußen, auf die Straße neben den Bundestag, um seine Version der Geschichte unters deutsche Volk zu bringen. Es sei in seinem Abgeordnetenbüro offenbar eine Straftat begangen worden, sagt er, in dieser "letztlich sehr unangenehmen Angelegenheit" habe er selbst "größtes Interesse, das aufzuklären". Sich selbst aber habe er kein Fehlverhalten vorzuwerfen und bleibe deshalb AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl, sagt er in die Fernsehkameras.