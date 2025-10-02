Die verwaiste Wiesn. Ein Volksfest ohne Volk – das war die Wiesn gestern, nach einer konkreten Bombendrohung komplett verwaist. Bevor es am späten Nachmittag auf der Theresienwiese weiterging, zogen viele Gäste von weiter weg durch die Münchner Innenstadt: Hofbräuhaus, Augustinerkeller. Der Tag hat potenzielle Schwachstellen im Sicherheitskonzept aufgezeigt. Zum Artikel (SZ Plus)

Fahnder durchkreuzen offenbar Terrorpläne der Hamas in Deutschland. Bei der Übergabe von Waffen schlagen die Ermittler zu: Das BKA hat in Berlin drei Terrorverdächtige verhaftet, die für die Hamas Waffen beschafft und Anschläge geplant haben sollen. Die Ermittler stoßen im Zuge der Festnahmen am Mittwoch unter anderem auf ein Sturmgewehr vom Typ AK-47 . Zum Artikel (SZ Plus)

Warum die AfD in Umfragen so stark ist. Seit der Bundestagswahl geht es für die AfD in Umfragen nach oben. Ein Stimmungstief für die Regierungspartei nach einer Wahl ist typisch, oft profitiert davon die größte Oppositionspartei. Doch die Partei ist extrem rechts. Zur Normalisierung der AfD tragen auch demokratische Parteien bei, wenn sie deren Forderungen übernehmen. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Steuerfreie Überstundenzuschläge bringen kaum etwas. Im Kampf gegen den Fachkräftemangel will die Bundesregierung Beschäftigte belohnen, die Überstunden leisten. Ihre eigenen wissenschaftlichen Berater warnen: „Steuerfreie Überstundenzuschläge schaffen mehr Probleme, als sie lösen.“ Viel mehr Netto vom Brutto bleibe den Arbeitnehmern nicht, rechnen die Experten vor. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen