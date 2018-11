12. November 2018, 18:47 Uhr Europareform Eine Frage der Interessen

Eine europäische Armee à la Macron oder eine Digitalsteuer lehnt Berlin ab. Der Streit zwischen Frankreich und Deutschland tritt offen zutage. Bislang sagt Merkel nur, was sie nicht will. Am Dienstag kann sie endlich sagen, was sie will.

Von Stefan Kornelius

In der Europäischen Union bricht immer wieder der Irrglaube durch, dass Deutschland ein ökonomischer Kraftprotz sei, der auch noch über magische Kräfte verfügt und Unmögliches möglich machen kann. Die Briten sind nicht erst seit dem Brexit auf Berlin fixiert in der Erwartung, man werde die Probleme schon ausräumen können mit Deutschlands Hilfe und dem Willen der Kanzlerin.

Ähnlich Griechenland oder Italien: Deutschland wird es sein, das die Länder von der Schwerkraft der Volkswirtschaften erlöst. Oder nun Frankreich: Präsident Emmanuel Macron packt fünf Dutzend Reformwünsche in eine Universitätsrede und wundert sich, dass Berlin ihn verdursten lässt auf dem langen Weg durch die Dürre des politischen Alltags.

Was er wissen sollte: Ein Kraftprotz ist nicht vorgesehen im Lissabon-Vertrag. Und ein solcher Muskelmann ist auch nicht der Charaktertyp, mit dem sich die deutsche Politik vergleichen ließe.

Macron sitzt einem doppelten Irrtum auf: Er verwechselt den französischen Politik-Stil mit der Maschine, wie sie in Berlin dampft und zischt. Hier die große Geste, stets das Grundsätzliche - dort die kleinteilige Arbeit am Gesamtwerk, Schritt für Schritt, zögerlich überlegt, möglicherweise umsetzbar. Und zweitens der Blick in den EU-Vertrag: Dort ist vom Einstimmigkeitsprinzip in der Außenpolitik und in Finanzfragen die Rede. Einstimmig heißt: gemeinsam mit 27 anderen Staaten, die von 27 Regierungen mit 27 Interessen und 27 Parlamenten gesteuert werden. Europäische Politik ist keine Sache von Wille und Vorstellung, sondern von kleinteiliger und meist frustrierender Überzeugungsarbeit. Momentan sind in diesem Willensbildungs-Prozess der 28 noch ein paar Schikanen zusätzlich eingebaut, seitdem einige Regierungen Europa nicht ausbauen sondern im Gegenteil systematisch auseinandernehmen wollen.

Wenn der französische Finanzminister Bruno Le Maire nun in ungewöhnlich rüdem Ton den mangelnden deutschen Erfindergeist bei der Einführung einer Digitalsteuer oder der Reform der Euro-Zone kritisiert, oder wenn Präsident Macron den fehlenden Willen beim Aufbau einer europäischen Armee bemängelt, dann müssen sie sich eine ebenso ehrliche Antwort gefallen lassen: Eine europäische Armee à la Macron wird nicht nur von Deutschland, sondern von der Mehrheit der EU-Mitglieder als Instrument französischer Interventions- und Rüstungspolitik betrachtet. Und eine Digitalsteuer mag wünschenswert sein, aber die Nebeneffekte etwa in Form der Verlagerung des Besteuerungsortes oder in Form von Strafsteuern aus den USA träfen vor allem Deutschland und weniger Frankreich.

Nein, diese Steuer stützt nicht die Glaubwürdigkeit der EU, wie Kommissions-Präsident Jean-Claude Juncker mit Pathos sagt, sondern sie wird im nationalen Interesse erhoben. Weil Europa aber aus 28 nationalen Interessen zusammengefügt wird, legen einige Staaten auch ihre Bedenken ein - übrigens völlig unabhängig von der Entscheidung Berlins.

Das alles entschuldigt nicht die defensive Rolle, die Berlin inzwischen in der Europapolitik eingenommen hat. Die Bundesregierung sagt nicht, was sie will. Sie sagt, was sie nicht will. Das ist zu wenig. In der europäischen Modernisierungskiste liegen noch ein paar Werkzeuge mehr. Angela Merkel hat an diesem Dienstag vor dem Europaparlament die goldene Gelegenheit, ein paar davon auszupacken.