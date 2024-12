Der Europarat ebnet den Weg für ein schärferes Vorgehen gegen Wölfe. Der zuständige Ausschuss stimmte einem entsprechenden Antrag der EU-Staaten zu, den Schutzstatus abzusenken. Bevor dies in Deutschland gelten kann, muss noch das EU-Recht geändert werden. Nach EU-Angaben hat sich die Zahl der Wölfe in Europa in zehn Jahren fast verdoppelt. Die Zahl der in der EU vom Wolf getöteten Nutztiere, meist Schafe und Ziegen, wird auf mindestens 65 500 pro Jahr geschätzt. Der Europarat ist von der EU unabhängig. Zu seinen 50 Mitgliedern wählen auch Länder wie Großbritannien oder die Türkei. Das Gremium kümmert sich um die Wahrung der Menschenrechte, ist aber auch die Berner Konvention zuständig, einem 1979 verabschiedeten völkerrechtlichen Vertrag zum Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen. Dort galt der Wolf bislang als „streng geschützt“. Künftig könnte die Jagd auf problematische Wölfe einfacher möglich sein.