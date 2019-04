26. April 2019, 18:40 Uhr Europarat Folter in Polizeigewahrsam

Von Ronen Steinke , Berlin

In fast einem Drittel der 47 Länder des Europarats sind in den vergangenen zehn Jahren Personen im Polizeigewahrsam gefoltert worden. Zu diesem Schluss kommt das Anti-Folter-Komitee des Europarats, das regelmäßig Gefängnisse und Polizeieinrichtungen besucht, in seinem neuen Jahresbericht. Unter Folter versteht dieses Komitee auch unmenschliche Behandlung. Eine vollständige Liste der Staaten wurde nicht veröffentlicht, jedoch nennt der Bericht Belgien, Slowenien und Aserbeidschan als Staaten, in denen der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte Folter durch die Polizei feststellte, ebenso die Türkei. Das Komitee appelliert, dass in Vernehmungen durch die Polizei nicht das Ziel gelten dürfe, ein Geständnis zu erhalten.