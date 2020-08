Die EU-Außenminister reden über Russlands Rolle - auch in Belarus. Zuvor hatte Wladimir Putin über die mögliche Entsendung russischer Truppen in das Nachbarland gesprochen. Dessen Diktator Lukaschenko will sich an der Macht halten.

Von Daniel Brössler, Berlin

Es sollte, das war der Plan, grundsätzlich über das Verhältnis der Europäischen Union zu Russland gesprochen werden. Beim informellen Treffen der EU-Außenminister wollte man gemeinsam überlegen, wo es trotz aller Konflikte auch gemeinsame Interessen geben könnte. Am Freitagmorgen dann, als die Außenminister ins Auswärtige Amt kamen, war klar: Es würde sich doch wieder mehr um Konflikte als Kooperation drehen. "Lasst uns realistisch sein und uns nicht von Wunschdenken leiten lassen", appellierte der litauische Außenminister Linas Linkevičius. Russland sei kein Partner, sondern, ein "Faktor, der einkalkuliert werden muss".

Die Außenminister waren sich einig, dass das zum Beispiel für die Lage in Belarus gilt, wo Präsident Alexander Lukaschenko offenbar die halbe Armee in Alarmbereitschaft versetzt hat. Kremlchef Wladimir Putin hatte am Donnerstag die mögliche Entsendung von Truppen ins Nachbarland angesprochen. Präsident Lukaschenko habe ihn gebeten, russische Kräfte auf eine solche Entsendung vorzubereiten. Noch gebe es dafür keinen Bedarf, "und ich hoffe, das wird es nicht geben", so Putin. Russland habe doch selbst vor einer Einmischung in die inneren Angelegenheiten von Belarus gewarnt, sagte dazu der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Daran müsse es sich auch selbst halten. In Belarus gehe es nicht um Geopolitik, sondern um den Wunsch nach Freiheit und Demokratie.

Die Menschen in Belarus müssten ihren eigenen Weg gehen können, sagte Merkel

Das sieht auch Bundeskanzlerin Angela Merkel so, die sich der Hauptstadtpresse stellte, während im Auswärtigen Amt die Minister tagten. Sie hoffe, "dass solche Truppen nicht zum Einsatz kommen". Die Menschen in Belarus müssten ihren eigenen Weg gehen können. Das entspricht der Linie der Außenminister. Den Belarussen soll geholfen werden, aber nicht so sehr, dass der Eindruck entsteht, die EU führe Regie. Die Außenminister bekräftigten, dass mehrere Verantwortliche für Wahlfälschungen und Brutalitäten Kontensperrungen und Einreiseverbote erhalten sollen. Elf Außenminister verlangten von Borrell in einem Brief, das Verfahren zu beschleunigen. Borrell sagte das zu, betonte aber, dass rechtliche Prozeduren gewahrt werden müssten. Die Zahl der Betroffenen schätzen Diplomaten auf 20 bis 30, wobei Lukaschenko zunächst nicht auf der Liste stehen dürfte. "Wenn Herr Lukaschenko den Druck auf die Zivilgesellschaft erhöht, dann müssen wir den Druck auf Herrn Lukaschenko erhöhen," warnte Maas indes.

Im Fall des mit schweren Vergiftungssymptomen im künstlichen Koma in der Berliner Charité liegenden Kreml-Kritikers Alexej Nawalny rief Maas Russland erneut dazu auf, zur Aufklärung beizutragen. Russland selbst habe es in der Hand, wie sich die Beziehungen zur EU entwickelten. Der Fall belaste das Verhältnis Russlands zu Deutschland und zur EU, räumte auch Merkel ein. Sie könne sich eine europäische Antwort vorstellen, "wenn wir mehr Klarheit haben über die Hintergründe". Zugleich verwies sie aber darauf, Russland sei ein geopolitischer Akteur, mir dem man etwa über Syrien oder Libyen reden müsse. "Wir müssen im Gespräch bleiben", forderte sie. Das sei ein Spannungsfeld, mit dem man werde weiter leben müssen. Auch an der umstrittenen und von den USA mit Sanktionen belegten Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 hielt sie fest. "Dieses wirtschaftlich getriebene Projekt jetzt mit der Frage Nawalny zu verbinden, halte ich nicht für sachgerecht", betont Merkel. Nord Stream 2 solle fertig gebaut werden.

Die Pipeline, die mehr Gas von Russland nach Deutschland pumpen soll, hat auch in der EU schon für viel Streit gesorgt. Das spielte aber bei den Außenministern am Freitag keine besondere Rolle mehr. Sie mussten sich dem brisanten Konflikt zwischen der Türkei sowie den EU-Ländern Griechenland und Zypern um Erdgasvorkommen im östlichen Mittelmeer zuwenden. Man habe Griechenland und der Türkei der europäischen Solidarität versichert, betonte Borrell. Doch damit war es nicht getan. Mit ihrer Forderung nach schärferen Sanktionen konnten sich Griechen und Zyprioten zwar nicht durchsetzen. Einige EU-Länder, auch Deutschland, fürchten eine Eskalation. Letztlich einigte man sich auf einen Kompromiss. Sanktionen werden noch nicht beschlossen, aber vorbereitet. "Wir wollen", sagte Maas, "der Diplomatie eine Chance geben".