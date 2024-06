Die größte Fraktion im Europäischen Parlament wird auch in der kommenden Legislaturperiode von dem deutschen CSU-Politiker Manfred Weber geführt. Die Abgeordneten des christdemokratischen EVP-Bündnisses wählten den 51-jährigen Niederbayern am Mittwoch in geheimer Wahl mit 95 Prozent der abgegebenen Stimmen zu ihrem Vorsitzenden, wie die deutsche CDU/CSU-Gruppe mitteilte. Er wird damit auch dafür verantwortlich sein, im Europaparlament eine Mehrheit für die geplante Wiederwahl von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die ebenfalls zur Europäischen Volkspartei gehört, zu organisieren. Ebenfalls bei einer deutschen Führung bleibt es bei den Grünen. Sie bestätigten am Mittwoch die 37-jährige Terry Reintke als Fraktionsvorsitzende - im Tandem mit dem Niederländer Bas Eickhout. Die Grünen mussten bei der Europawahl – angeführt von Reintke und Eickhout als Spitzenkandidaten – deutliche Einbußen hinnehmen.