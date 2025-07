Die Flüchtlings- und Klimaaktivistin Carola Rackete will ihr Mandat für die Linke im Europaparlament abgeben. „Als Person aus sozialen Bewegungen haben mein Team und ich von Beginn an darüber diskutiert, das Mandat kollektiv zu gestalten“, sagte sie. Dies geschehe nun durch die Abgabe ihres Mandats. Ihr Nachfolger solle Martin Günther aus Brandenburg werden. Rackete war im Juni 2024 als parteilose Spitzenkandidatin der Linken in Sachsen ins Europaparlament eingezogen. Klimaaktivistin Rackete wurde im Jahr 2019 als Kapitänin international bekannt, als sie trotz eines Verbots der italienischen Behörden mit dem Schiff Sea Watch 3 und aus Seenot geretteten Flüchtlingen an Bord die Insel Lampedusa anlief.