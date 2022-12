Von Lena Kampf und Josef Kelnberger

Es gehe um nichts Geringeres als die "Glaubwürdigkeit Europas", sagte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock, als sie am Montag beim Außenministertreffen der Europäischen Union in Brüssel eintraf. Überschattet wurde das Treffen, bei dem es eigentlich um den Krieg in der Ukraine und die schweren Menschenrechtsverletzungen in Iran gehen sollte, von den Korruptionsvorwürfen belgischer Ermittler gegen eine Vizepräsidentin des Europaparlaments, Eva Kaili.

Die Griechin und drei weitere Verdächtige aus Italien, darunter ein ehemaliger EU-Parlamentsabgeordneter, sitzen seit Freitag in Untersuchungshaft. Bei Razzien in Brüssel wurden mehr als eine halbe Million Euro Bargeld sowie Luxushandtaschen und weitere Geschenke gefunden - offenbar überreicht von Katar, dem Land, in dem gerade die Fußball-WM stattfindet und das ebenfalls wegen seiner schlechten Menschenrechtslage in der Kritik steht. "Das ist wirklich ein unglaublicher Vorfall, der muss jetzt ohne Wenn und Aber aufgeklärt werden mit der vollen Härte des Gesetzes", forderte Baerbock. In Berlin äußerte sich Kanzler Olaf Scholz entsetzt darüber, "dass so etwas offenbar möglich ist".

Auch die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, zeigte sich sehr besorgt: "Wir brauchen die höchsten Standards", betonte von der Leyen mit Blick auf das Vertrauen der Bürger in die Institutionen der Europäischen Union. "Meiner Meinung nach wäre es richtig, dass wir ein Ethikgremium einrichten." Ein Gremium, das es bei der EU-Kommission bereits gebe, aber nun auf alle anderen europäischen Institutionen erweitert werden könnte. "Mir ist wichtig, dass wir klare Regeln, klare Standards haben, dass wir alle die gleichen Kontrollmechanismen haben", sagte von der Leyen. Die EU-Kommissionsvizepräsidentin Věra Jourová habe bereits begonnen, Gespräche mit dem Europäischen Parlament und den EU-Staaten darüber zu führen.

Die Pläne der EU-Kommission sind allerdings nicht neu: Ein Ethikgremium wird schon seit einiger Zeit diskutiert, bisherige Vorschläge wurden von Experten als zahnlos kritisiert. Das war vor dem Korruptionsskandal.

Das EU-Parlament hat bereits erste Konsequenzen aus der Korruptionsaffäre gezogen: Eine für Dezember geplante Reise von Abgeordneten nach Katar werde "wegen der derzeitigen Umstände" abgesagt, so ein Parlamentssprecher.

Das Thema Visa-Erleichterungen soll jetzt verschoben werden

Und der Berichterstatter für die Verhandlungen über mögliche Visa-Erleichterungen für Katar, der Grüne Erik Marquardt, zeigte sich entschlossen, diese auf Eis zu legen. "Für mich ist es kaum vorstellbar, dass es in den nächsten Jahren für Katar eine Liberalisierung gibt, nach allem, was wir bisher wissen", sagte er. Zu einem solchen Schritt gehöre ein "Grundvertrauen", das nach diesen Vorwürfen erschüttert sei.

Der Innenausschuss des EU-Parlaments hatte vor den Korruptionsvorwürfen signalisiert, einem Vorschlag der EU-Kommission unter bestimmten Voraussetzungen zustimmen zu wollen. An den Abstimmungen hat sich auch Eva Kaili beteiligt, obwohl sie kein reguläres Mitglied des Innenausschusses war. Dies ist nach Parlamentsregeln möglich. Ungewöhnlich sei jedoch gewesen, dass Kaili sich in ihrer Rolle als Vertreterin auffallend stark für eine Liberalisierung für Katar eingesetzt habe, so Marquardt.

Die sozialdemokratische Fraktion hatte Eva Kailis Mitgliedschaft noch am Freitag aufgehoben. Auch in Griechenland hatte der Skandal bereits Folgen für die Beschuldigte: Die Anti-Geldwäsche-Behörde ließ am Montag alle Vermögenswerte der 44-Jährigen in ihrer Heimat einfrieren.