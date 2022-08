Soll um ein neues Bürogebäude erweitert werden: Das Europäische Parlament in Straßburg.

Von Josef Kelnberger, Brüssel

Es ist wohl überall das Gleiche, wo Menschen in großen Organisationen zusammenarbeiten: Mögen sie auch mit Überzeugung und Leidenschaft für eine gute Sache kämpfen - die meiste - oft negative - Energie wird freigesetzt, wenn es um interne Belange geht, wenn also um Macht und Einfluss im eigenen Laden gerungen wird. Das Phänomen ist gerade auch in Brüssel zu beobachten, im Europaparlament. Ausgerechnet.