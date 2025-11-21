Das Europaparlament ist ein Spiegelbild der europäischen Demokratie. Es lohnt sich aus deutscher Sicht gerade jetzt, dieses Bild genau zu studieren. Man sieht in der Mitte des Hohen Hauses Christdemokraten und Sozialdemokraten, hoffnungslos ineinander verkeilt, ihrer jahrzehntelangen Partnerschaft überdrüssig geworden, schwankend zwischen stillem Frust und hitzigem Streit. Und von ganz rechts drängt groß ins Bild: Der Franzose Jordan Bardella, lächelnd auf den Trümmern einer Brandmauer.