Die Europäische Union lebt seit Jahrzehnten von einer politischen Ehe. Einer Vernunftehe mit Spuren von Liebe und Hass. Sie wurde geschlossen zwischen den zwei großen politischen Lagern Europas. In dem einen Lager finden sich Christdemokraten und Konservative, in dem anderen Sozialdemokraten und Sozialisten. Die beiden Parteienfamilien haben sich im Europaparlament immer wieder zusammengerauft, haben gemeinsam den Karren namens Europa gezogen. Und nun, am Ende eines turbulenten Jahres 2025: die Scheidung?